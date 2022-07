Luminița Nagy, directorul CJAS: "Sistemul informatic nu a fost pregătit să răspundă nevoilor refugiaților"

- Doamna director, CJAS Constanța gestionează un buget foarte mare. Cum vă descurcați, în acest context?- Este clar că vorbim despre o responsabilitate imensă, pentru că este cel mai mare buget din județ, iar serviciile medicale sunt sensibile. Până acum, am avut pandemia de Covid, iar oamenii nu au accesat foarte multe servicii, dar suntem convinși că vom avea, în scurt timp, accesate tot mai multe tipuri de servicii medicale.- Am vrea mai mulți bani pentru serviciile medicale, pentru că întotdeauna este loc de mai mult. Deocamdată, raportat la primele șase luni, stăm bine, dar rectificarea de buget va trebui să fie generoasă, pentru că pentru lunile de sfârșit de an nu avem alocări de bani pentru furnizorii de servicii. Oricum, așteptăm să treacă sezonul estival, să vedem cum trecem peste el, asta în condițiile în care, se știe, vara, pe litoral, sunt și mulți turiști. Încercăm să ne facem auziți, să spunem că noi nu răspundem numai nevoilor asiguraților noștri. Constanța este atipică, și în plus, suntem centru universitar, avem turiști care primesc servicii medicale. În plus, avem și un segment de recuperare medicală, pe care îl accesează toată țara, și aici ne referim la sanatorii și la spitalele de recuperare. În aceste condiții, avem de-a face cu cheltuieli mari, care nu sunt, neapărat, ale asiguraților județului Constanța.- De curând, au fost încheiate întâlnirile semestriale cu ei și chiar am fost surprinși, într-un mod plăcut, să constatăm că nu s-au consemnat probleme majore. Acestea se referă, în general, la raportările cetățenilor ucraineni. Serviciile acordate acestora reprezintă elemente de noutate, care se plătesc din fonduri separate și care comportă o rigoare specială, trebuie raportate într-un anumit fel, trebuie generat un cod în sistemul informatic, asemănător asiguraților români, pentru ca sistemul să-i poată recunoaște și să le valideze serviciile.- Ei se pot prezenta oriunde, dar nu sunt înscriși pe listele medicilor de familie români. În principiu, beneficiază de aceleași servicii ca și asigurații noștri. Desigur, au existat copii care au venit cu un program de vaccinare, au fost consultați și au fost făcute toate demersurile pentru a fi și imunizați la timp. De asemenea, au fost copii diabetici, care beneficiau în ţara lor de anumite programe naționale de sănătate și trebuiau introduși într-un sistem, pentru a primi tratamentul corespunzător. Toate acestea s-au realizat destul de greu, pentru că nici sistemul informatic nu a fost pregătit. Până la momentul acesta, avem 587 de solicitări pentru servicii medicale și 500.000 de lei plătiți.- Ei pot beneficia de astfel de servicii numai dacă se prezintă la furnizorii care se află în relație cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Dacă, de exemplu, merg la un furnizor de servicii medicale privat, plătesc. Trebuie să prezinte documentele necesare pentru a dovedi că provin din zonele afectate de război, după care furnizorul are obligația de a-i introduce în platforma informatică. Li se atribuie un cod unic de identificare. Noi le-am explicat foarte clar medicilor ce au de făcut cu aceste coduri de identificare, cu CNP-urile.- Foarte mulți s-au prezentat la spitalele private pentru a naște. Cert este că serviciile medicale pentru acești cetățeni sunt în creștere. La început, au fost timide. Pentru noi este o muncă în plus, pentru că, îi verificăm om cu om în sistem, să vedem dacă documentele justifică intrarea în țară, din zona de conflict.- În primele cinci luni ale anului, au fost date 865 de dispoziții de control, 175 tematice, 683 controale operative la solicitarea Camerei de Conturi Constanța și șapte verificări au fost inopinate, pentru soluționarea unor spețe. Cele mai multe controale au vizat neplata concediilor medicale. De asemenea, avem sancțiuni pentru unități care derulează programe naționale care au materiale sanitare și medicamente expirate care se impută, pentru că ei trebuie să cumpere și să își asigure fluxul. Totodată, am avut contravenții pentru angajatorii care nu plătesc concedii. Sumele totale pentru controalele efectuate ajung la aproximativ 300.000 de lei. În acest interval de timp, am descoperit suprapuneri de baze de date, pentru că în perioada pandemiei datele de stare civile s-au actualizat cu întârziere în sistemele informatice. De exemplu, o anumită persoană s-a prezentat într-o farmacie pentru eliberarea unei rețete și mai târziu a decedat.