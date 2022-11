Paula Panait: "Obiectivul nostru este să pregătim pentru viață oamenii de mâine, nu să-i bifăm că au terminat o școală"

Toată lumea vede repetenția ca pe o bubă în cap, dar nu este nicio rușine. Fiecare avem ritmul nostru de învățare, unul mai repede, altul mai încet. Hai să dăm posibilitatea copiilor să-și atingă scopul final, acela de a învăța, nu de a trece clasa! Până la urmă, obiectivul nostru este să pregătim pentru viață oamenii de mâine, nu să-i bifăm că au terminat o școală. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu este nicio rușine dacă un copil face clasa I de cinci ori. Dar acela nu va mai fi un analfabet, pentru că va ști să scrie și să citească și să înțeleagă.





Care-i rezultatul muncii mele, după un ciclu de învățământ, când trei ani a stat în școala profesională și, la sfârșit, când el ar trebui să fie angajat, ajunge șomer, pentru că nu-l angajează nimeni, întrucât nu răspunde cerințelor de pe piața muncii?







- Aici, la Liceul „Dimitrie Leonida”, ați constituit un nucleu de cadre venite din producție, care cunosc realitatea... în sens invers.



- Într-adevăr, grupul închegat aici din ingineri veniți din producție a reușit să vorbească aceeași limbă și sper să reușim să aducem liceul acesta cum era pe vremea mea, când se intra aici cu nota 8. Din echipă fac parte domnul Marius Valentin Dumitrescu, care a venit cu un an înaintea mea de la Politehnică și a reușit să organizeze un cerc de robotică, prin intermediul căruia ne-am promovat foarte mult liceul, domnii Rareș Nicola și George Sterpu (fost șef de promoție al acestui liceu), care au luat anul trecut titularizarea, iar anul acesta s-au înscris la definitivat. Îl mai avem pe domnul Gabriel Buzărnescu, care mai are câțiva ani până la pensie, dar care îi întrece pe mulți tineri la cât de implicat este.





Dacă aș fi ministrul Educației, aș pune o condiție: orice persoană care vrea să lucreze în învățământ ar trebui să aibă cel puțin cinci ani de producție. Pentru că noi trebuie să scoatem de pe băncile școlii niște oameni care trebuie absorbiți de piața muncii. Dacă tu nu știi care-s cerințele de la un loc de muncă, nu ai cum să-i insufli unui elev exact acest lucru. Să predăm din cărți toți știm! Am ajuns să bifăm chestiuni făcute, dar fără să ne întrebăm dacă am avut vreun rezultat.



- V-ați propus anul acesta să identificați copii care chiar vor să învețe o meserie. Credeți că știu avantajele învățământului dual?



- Din păcate, cei mai mulți trăiesc cu mirajul străinătății, pleacă să lucreze în construcții, după câini cu covrigi în coadă.



Ținând cont de faptul că marea majoritate a elevilor noștri vin din mediul rural, din punctul nostru de vedere, învățământul dual este un mare avantaj pentru ei. Am avut clase de dual în anii precedenți, iar acum avem deja solicitări de la mai multe firme și cred că o să reușim, dacă ne vom promova serios. La momentul acesta, pe hârtie, avem aproape trei clase de dual – mecanică, electrician auto și tinichigiu-vopsitor auto. Mai rămâne să reușim, prin strategiile pe care le gândim acum, să aducem copii în aceste clase. Avantajele sunt multe și trebuie să-i facem în primul rând pe părinți să înțeleagă că aceste meserii sunt foarte căutate și că învățământul dual le oferă posibilitatea copiilor lor să învețe aceste meserii fără niciun cost. Dimpotrivă, să primească niște beneficii, niște stimulente, pentru că la bursa profesională se adaugă și bursa agentului economic. Și de ce nu, la sfârșitul acestui ciclu de învățământ, au un loc de muncă sigur și o meserie foarte căutată pe piața muncii. Ca strategie, noi ne-am gândit să aducem împreună agentul economic – școala și copilul cu părintele, pentru că, de ce să nu recunoaștem, la vârsta gimnaziului copilul nu prea știe ce vrea. Dar părintele poate să-i insufle copilului, alături de profesor, ce ar fi bine. De fiecare dată când merg prin școli pentru a face promovarea ofertei educaționale a Liceului „Dimitrie Leonida” le spun copiilor să se gândească serios la faptul că nu trebuie să ajungi să faci o meserie către care să te îndrepți cu groază în fiecare zi a vieții tale.





- Ați regretat vreodată, în acești cinci ani, că ați ales învățământul?



- Niciodată, cu toate că, vă spun sincer, am plecat de la bani mai mulți la bani mai puțini. Dar faptul că îmi place ceea ce fac și simt că sprijin mulți copii care au nevoie de acest ajutor mă face în unele zile să uit și să mănânc.





- În ultimii ani, când veneau tineri să se angajeze, la interviu afirmau că știu să facă și să dreagă, dar când ajungeau la partea practică erau zero barat. Ca să nu vă mai spun ce scris groaznic au, pentru că urât e puțin spus. Sunt o persoană foarte activă, dornică să se perfecționeze permanent, așa încât am urmat și cursurile de psiho-pedagogie, timp în care un coleg mi-a sugerat că aș putea să mă angajez la un liceu. Odată ajunsă în liceu, în 2018, mi-am dat seama și de unde vine problema. De la rădăcina învățământului, de la clasa pregătitoare. În opinia mea, învățământul românesc trebuie restructurat din temelie, dacă vrem să avem un popor educat, care să poată răspunde cerințelor pieței muncii. Sora mea este învățătoare și mi-a spus că nu poate lăsa repetenți elevii de clasa I. Și așa copilul trece în clasa a II-a, la un alt nivel, acela de transmitere a informațiilor. Deși el nu știe să scrie și să citească, așadar nici nu poate asimila cunoștințe.