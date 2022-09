Porturile maritime românești vor încheia anul 2022 cu un trafic de mărfuri record, de peste 70 de milioane de tone (I)

În perioada următoare va fi depus, în cadrul POIM 2014-2020, proiectul privind extinderea la patru benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a portului Constanța.



- Porturile maritime românești au încheiat anul 2021 cu un trafic de mărfuri record, de 67,5 milioane de tone de mărfuri. Va fi depășit acest nivel în 2022? Care este volumul traficului de mărfuri realizat în primele opt luni ale acestui an?



- Cred că sunt toate premisele ca traficul din acest an să ajungă la 70 de milioane tone și să atingem un nou record al volumului de mărfuri prin porturile maritime românești. Datele preliminare, nefinalizate încă, arată că, pe primele opt luni ale acestui an, traficul total de mărfuri în porturile maritime românești a ajuns la 51 de milioane de tone, din care 17 milioane de tone de cereale. Anul trecut în aceeași perioadă, traficul era de 45 milioane tone, din care 16,2 milioane de tone de cereale. (Va urma)





- Postul de director general este de manager, ceea ce presupune studii economice, nu este un post tehnic, de conducere a navelor. Eu sunt economist, cu master în drept, consider că am cunoștințele necesare acestui post. Nu sunt străin de activitatea porturilor maritime, am experiența anilor cât am lucrat în APC, dar și la Oil Terminal sau Petromin.- Mandatul meu este unul limitat, de patru luni. În perioada pe care o am la dispoziție, continui proiectele începute, le voi accelera, în special pe cele cuprinse în programul de guvernare. Intenționez să pregătim noi proiecte, care să fie lansate cât de curând, prioritare fiind proiectele de dezvoltare cu fonduri europene.- Sunt pregătite proiecte de modernizare și dezvoltare a porturilor maritime românești, în cadrul Programului Operațional Transporturi 2021 – 2027, în valoare de 550 milioane euro. Acestea sunt axate pe: reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere (100 de milioane de euro); dragaje de investiții în porturile Constanța și Mangalia (120 de milioane de euro); o nouă etapă din modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în portul Constanța (46 de milioane de euro); continuarea modernizării rețelei de apă și canalizare (19 milioane de euro); dezvoltarea capacității feroviare în sectorul fluvio-maritim, care va intra într-o nouă etapă (10 milioane de euro). Fluidizarea traficului de camioane este un obiectiv important. În acest sens, se va lansa procedura pentru realizarea unei parcări securizate cu facilități de staționare, în vecinătatea autostrăzii A4 (15 – 18 milioane de euro).