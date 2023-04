Îndrăgitul manelist Adi Minune a fost internat de urgență la spital

Ritmul alert în care-și desfășoară viața, solicitările din partea fanilor să îi încânte peste tot în lume cu vocea lui impresionantă, l-au pus la pat. Artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a întors recent din Marea Britanie unde a avut mai multe concerte.







„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă. Merg la mine la Ștefănești. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Am fost în Anglia, am cântat trei zile în același loc și am prins foarte mare curent. De la acest curent, s-a declanșat un abces, undeva în corp”, a spus Adrian Minune, pe Instagram.







Manelistul a declarat că, după ce a susținut trei evenimente în Anglia, s-a simțit destul de rău, iar medicii au constatat că este vorba despre un abces. El și-a asigurat fanii din Spania, că în weekend le va cânta cum știe el mai bine.