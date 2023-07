Administraţia locală din Murfatlar dezvoltă proiecte pentru infrastructura oraşului

În această perioadă mai toate oraşele din judeţ încearcă să se dezvolte într-un fel sau altul. Unul dintre exemple este oraşul Murfatlar, acolo unde primarul Gheorghe Cojocaru spune că se lucrează zilnic la modernizarea localităţii.Cojocaru a descris în exclusivitate pentru Cuget Liber câteva dintre proiectele pe care le are în desfăşurare, dar şi câteva dintre cele pe care le are în plan să le implementeze.„Se lucrează la proiectul de înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale în oraşul Murfatlar. Reţeaua are aproape 70 de kilometri. Ca şi progres, s-a executat până în acest moment 50 la sută din reţea. Se lucrează inclusiv la reţeaua de medie, la branşamente şi la refacere terasamente. Se mai lucrează la un bloc ANL, în speţă amenajarea trotuarelor şi a aleilor de acces în zona blocului nou ANL. Mai avem în licitaţie o creşă pe PNRR derulat prin CNI. La momentul acesta sunt 4 în judeţ. Este un lot Techirghiol-Hârşova şi unul Murfatlar-Isaccea. Vorbim despere construcia de creşă mică, tip 40 de locuri, pe strada Mihail Sadoveanu. Aici este o licitaţie în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Am finalizat licitaţia şi am semnat contractul de proiectare plus execuţie pe Anghel Saligny pentru apă şi canalizare într-un cartier nou. Am semnat săptămâna trecută contractul. Zilele acestea urmează să scoatem execuţia, tot pe Anghel Saligny, pentru 20 de străzi care trebuie asfaltate. Avem şi piste de biciclete, dar acolo suntem în faza SF-urilor. Sunt 2 piste de biciclete unde trebuie să scoatem la licitaţie proiectarea plus execuţia. Una este spre Valu lui Traian şi una spre Poarta Albă. Mai avem reabilitare termică pentru Şcoala A.V. Rădulescu şi pentru şcoala de la Siminoc şi mai avem reabilitare termică a blocurilor de la Asociaţia Nr.6. Este vorba despre 4 blocuri care se află în centrul oraşului. Şi mai avem în plan înfiinţarea unui Centru cu Aport Voluntar, unde vom scoate la licitaţie adaptarea proiectului tip şi execuţia”, ne-a declarat Gheorghe Cojocaru.Printre altele, el a menționat că va candida pentru postul de primar la alegerile din 2024. Motivul este unul cât se poate de simplu: proiectele trebuie să continue şi să fie duse la bun sfârşit.„Voi candida în anul 2024 pentru că trebuie să continuăm ce am început. Am făcut numai administraţie locală în tot acest timp şi mai puţin politică. Am făcut atât de multă administraţie încât nu am mai avut timp şi de politică. Sper că oamenii au încredere în mine. Nu trebuie neglijată nici partea aceasta de politică. Trebuie să le explici oamenilor anumite lucruri. Ei de multe ori nu văd tot ceea ce se face. Sau poate văd progresele, dar doar în cartierul lor. Trebuie să le explicăm prin diferite căi de comunicare. Pe Facebook, în presa scrisă, la televizor, în orice fel. Dacă nu le spui tu ce ai făcut bine, vin alţii şi le bagă prostii în cap. Omul nu este capabil să meargă el personal în toate zonele. Dacă este pensionar pe el îl interesează pensia. Pe unii îi interesează şcoala şi dacă reabilitezi o şcoală, alţii spun că nu îi interesează pentru că ei nu au copii. Trebuie să mulţumeşti pe toată lumea”, a mai spus Gheorghe Cojocaru.