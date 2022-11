CJC se ocupă de restaurarea Ansamblului Rupestru de la Murfatlar

Ansamblul Rupestru Basarabi este monument istoric de clasă A aflat în domeniul public al județului Constanța.







Mihai Lupu: "Suntem astăzi aici să punem în valoare acest Ansamblu Rupestru de la Murfatlar. Vrem să dăm valoare tuturor obiectivelor arheologice. În luna ianuarie facem caietul de sarcini. De cele mai multe ori proiectele noastre au avut de suferit din cauza caietelor de sarcini. Este păgubos pentru județ cat și pentru noi toți locuitorii Constanței. Am cerut echipei de proiectanți să fim foarte riguroși astfel încât acest proiect să cuprindă toate fazele. Trebuie să protejăm acest ansamblu"







Mihai Lupu: "Când am fundamentat acest proiect am luat în calcul orice factor care îl poate pune în pericol. Proiectantul a finalizat ceea ce înseamnă un proiect tehnic. Nu stiu ce date are primarul din Murfatlar dar pot fi foarte multe cauze. Trebuia demult să intervenim și să eliminăm eroziunile. Execuția va dura în jur de patru ani. Depinde și de cei care execută. Unitatea militară de la Murfatlar nu va pune în pericol acest ansamblu"













Obiectivul vechi de peste 1000 ani (sec. X d. Hr.) este într-o stare avansată de degradare, accentuată însăși de fragilitatea deosebită a întregului Ansamblu (structura constructivă – cretă) sau de acțiunile iresponsabile de „restaurare sau punere în valoare” demarate la sfârșitul anilor ’90Petre Enciu: "Astăzi încheiem un capitol important din viața acestui monument. Am lucrat la atribuirea acestui contract de proiectare. Avem un proiect tehnic complet, inclusiv partea de detalii. Vorbim despre un monument de Clasa A. Merită să fie restaurat, pus în valoare și consolidat. Acest proiect poate fi pus în valoare datorită unei finanțări europene. Prin acest program, aceasta proiectare va fi rambursată cu bani europeni. Valoarea lui este de peste 300 de mii de euro. Avem în proiectare și un drum județean. Cel care leagă Tariverde de Crucea. De 50 de ani nu s a facut nimic la acest ansamblu. Suntem in prezent în situația în care acest monument este în pericol. Au fost făcute cateva lucrări mici de reparații. Ne-am îngrijit de acest monument. Este foarte important că am reușit sa avem acest proiect tehnic. Execuția de lucrări va fi foarte scumpă. Valoarea este de 35 de milioane de euro. Banii aceștia vrem sa îî obținem din fonduri europene. Sper că anul viitor să avem un contract pentru execuția de lucrari atribuit. Nu vom pierde timpul"