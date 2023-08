Comuna Aliman, o localitate cu mari probleme. „Nu avem încă o casă mortuară”

În Dobrogea anului 2023 încă există comune care au mari probleme în materie de apă potabilă, dar și în ceea ce privește alte utilități necesare unui trai decent.O astfel de comună este Aliman, acolo unde primarul George Nicola (membru PNL) are câteva proiecte în implementare şi se străduiește să le ducă la bun sfârşit.„Am semnat contractul de modernizare şi asfaltare străzi din comuna Aliman, satele Aliman şi Dunăreni. Sunt contracte în valoare de 7.700.000 lei. Avem întocmită documentaţia pentru canalizare în satele aferente comunei, Vlahii, Aliman şi Dunăreni. Mai avem un proiect pe care trebuie să îl depunem la Agenţia Fondului de Mediu. Este vorba despre alimentare cu apă în satul Floriile, pentru că nu există apă potabilă acolo. Noi am săpat un puţ forat acum un an, care are 153 de metri adâncime. Urmează instalarea reţelei cu apă potabilă. Mai avem şi alte proiecte. Vorbim despre un proiect care se numeşte Educaţie Timpurie. Este vorba despre un centru în care se vor afla copii între 0 şi 6 ani. Vom dota acest centru cu echipamente, jucării şi le vom acorda o masă caldă pe zi timp de un an. Avem reabilitare termică moderată în şcoala Vlahii, tot pe PNRR. Vom instala pompe de căldură, centrală termică, vom repara acoperişul, vom executa zugrăveli interioare şi exterioare. Mai avem şi reabilitarea drumului comunal, cel care face legătura între Aliman şi Dunăreni, circa 6 kilometri. Suntem la întocmirea documentaţiei, urmează să depunem acest proiect prin Anghel Saligny”, a declarat George Nicola.Edilul spune că există în comună oameni care îl contestă, dar şi oameni care laudă eforturile sale.„Eu nu simt întotdeauna pulsul. Bănuiesc ca sunt şi critici, şi laude, habar nu am. Probabil unii apreciază activitatea mea, alţii nu. Totuşi, eu îi respect pe toţi. În viaţă nu ştii ce se întâmplă. Dacă voi fi sănătos voi candida. Am proiecte de dus la bun sfârşit. Aş fi laş dacă m-aş retrage şi nu aş munci în continuare. Nu am mai primit nici un ban, nici de la Guvernul României, nici de la Consiliul Judeţean Constanţa. Probabil unele primării au primit din Fondul de Rezervă. În consiliul local nu avem probleme. În general, consilierii vin cu unele propuneri. În ceea ce mă priveşte, am majoritate în Consiliul Local. Nu sunt divergenţe. Nu contează partidul de la care provenim. Noi reprezentăm oamenii, nu un partid anume. Eu nu clasific oamenii după apartenenţă politică sau după simpatii. Toţi suntem egali. Şi în acest moment (n.r. luni, 7 august) vin de pe străzi, din satul Dunăreni. Am mers să vorbesc cu oamenii. Probleme sunt multe. În general, toţi primarii se confruntă cu probleme asemănătoare”, a mai spus George Nicola.Una dintre cele mai mari probleme în comuna Aliman este lipsa unei case mortuare. Primăria nu deţine terenuri pe care să poată construi o astfel de casă mortuară şi acest lucru reprezintă un impediment pentru George Nicola.„Avem un mare necaz. Eu vorbesc în ceea ce priveşte comuna pe care o administrez. Nu avem în proprietate terenuri care să ne permită construirea de case mortuare. Aici ne blocăm toţi, fie că e proprietate publică sau privată. Oamenii ţin mortul în casă. Ne vom reorienta undeva la cimitir, dar unele cimitire sunt la mare distanţă de comună şi nu ştiu cum am putea construi o casă mortuară acolo. Este o mare problemă, dar este o realitate. Cu siguranţă, pe viitor o să identificăm anumite terenuri şi ne vom orienta. Aşa este creştineşte. Este o necesitate”, a concluzionat George Nicola.