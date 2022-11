Constanța va avea apă potabilă de cea mai bună calitate de la Medgidia la Vama Veche

Două noi contracte de lucrări, CL 36 și 38, care privesc investiții în cadrul Sistemului Regional Constanța (SRC), au fost semnate astăzi la sediul central al RAJA SA. Prezenți la manifestare, alături de conducerea societății RAJA SA, au fost Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Primarul Municipiului Constanța – Vergil Chițac, Primarul Orașului Murfatlar – Gheorghe Cojocaru, Primarul Comunei Limanu – Daniel Georgescu, Primarul Comunei Agigea – Cristian Cârjaliu, Primarul Comunei Poarta Albă – Vasile Delicoti, Primarul Comunei Castelu – Nicolae Anghel, Primarul Comunei 23 August – Mugurel Mitrana, Primarul Comunei Albești – Gheorghe Moldovan și Viceprimarul Municipiului Mangalia – Dragoș Angelescu.Contractele semnate fac parte din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA SA Constanța” și se înscriu în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.Prezent la eveniment, Președintele CJC – Mihai Lupu a declarat: „Ne-am angajat cu toții la cel mai mare proiect de dezvoltare a infrastructurii din județul Constanța și sunt convins că împreună îl vom duce la bun sfârșit. În calitatea mea de Președinte al Consiliului Județean Constanța m-am asigurat ca împreună cu toți consilierii să vă dăm întregul suport pentru realizarea acestor lucrări de anvergură, pentru a duce apă de calitate în zona de sud a județului, unde de la an la an se constată o deteriorare a calității”.Având în vedere scăderea calității apelor subterane din sursele care captează apa din acviferul Sarmațian în partea de sud a litoralului, precum și creșterea accelerată a consumului de apă din această zonă, investiția Sistemul Regional Constanța este o necesitate pentru a putea face față cerințelor viitoare privind calitatea și cantitatea apei potabile. Proiectul constă în realizarea unui sistem regional de alimentare cu apă ce trece prin 24 de localități, având ca sursă principală de apă frontul de captare Medgidia, completată cu un aport de debit din sistemul Constanța. Având în vedere complexitatea investițiilor, proiectul a fost împărțit în trei contracte de lucrări: CL36, CL37 și CL38.„Este un proiect foarte important pentru județul nostru și am convingerea că și aceste 3 contracte de lucrări vor fi implementate cu succes. Împreună cu ceilalți colegi, care fac parte din ADI, vom face toate demersurile necesare și ne vom asigura că lucrările vor fi finalizate în termen” a declarat Florin Mitroi, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, dar și primarul localității Valu lui Traian.Contractul de lucrări 36, Sistemul Regional Constanța – Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia – Gospodăria de Apă Constanța Sud, are o valoare de 178.135.602,25 lei cu TVA, iar termenul de execuție este de 24 de luni. Lucrările ce urmează să fie executate în cadrul contractului sunt reabilitarea sursei de apă Medgidia (cuprinde reabilitarea frontului de captare Medgidia și racordarea localității Castelu la conducta de aducțiune pentru alimentarea cu apă) și realizarea conductelor de aducțiune pe tronsonul Medgidia – Constanța Sud – Eforie Sud, pe o lungime totală de 31.756 m.Contractul de lucrări 38, Sistemul Regional Constanța – Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Tatlageac – Gospodăria de apă Mangalia; Aducțiune Mangalia – Albești; Aducțiune Mangalia – Limanu; Reabilitare stație de pompare SP3 Palas, conductă de aducțiune ST Palas – SRC, este în valoare de 103.536.451,49 lei cu TVA și are ca termen de execuție 24 de luni.Indicatorii acestui contract sunt: Reabilitarea Stației de Pompare Palas; Reabilitarea conductei de aducțiune Palas – SRC, care cuprinde o conductă de aducțiune cu o lungime de 8.221 m, pe tronsonul Medgidia – Constanța, în zona DN39E și SP3 Palas; Extinderea conductelor de aducțiune de la Gospodăria de apă Tatlageac și Gospodăria de apă Mangalia, inclusiv executarea racordului la Gospodăria de apă Tatlageac, pe o lungime de 10,82 km; Extinderea conductei de aducțiune Mangalia – Limanu cu 6,48 km; Extinderea conductei de aducțiune Mangalia – Albești cu 11,93 km.Primarul Municipiului Constanța – Vergil Chițac a subliniat importanța, dar și complexitatea acestor lucrări: „Cred că este printre cele mai mari proiecte din România care se execută acum și prin care veți putea să asigurați apă bună și de calitate în întreg județul. Vreau să subliniez că semnarea unui contract reprezintă doar 15% din realizarea unei investiții. Sigur că este greu, este decisiv să obții o finanțare, să o scrii bine, dar greul abia acum începe, pentru că vorbim de proiecte complexe, unde pot interveni schimbări de soluții tehnice și să nu uităm că se mai ivesc și dificultăți financiare, generate de schimbările care apar, inclusiv ajustări de prețuri. Dar toate acestea nu pot fi depășite decât printr-o colaborare promptă și foarte bună, între antreprenor – beneficiarul proiectului – proiectant, pentru ca lucrările să avanseze și să respecte graficele de execuție”.Lucrările executate în cadrul acestor contracte sunt extrem de importante pentru întreg județul, în special pentru zona de litoral. Apa extrasă din frontul de captare din zona localității Medgidia este o apă de calitate foarte bună și are un debit mare, care permite alimentarea prin noul sistem realizat a tuturor localităților, de la Medgidia până la Vama Veche (Constanța, Castelu, Poarta Albă, Murfatlar, Valu lui Traian, Eforie Sud, Eforie Nord, Topraisar, Biruința, Tuzla, Cumpăna. Agigea, Costinești, 23 August, Albești, Vârtop, Arsa, Mangalia, Pecineaga, Moșneni, Dulcești, Limanu, 2 Mai, Vama Veche). Conducta de aducțiune ce pleacă de la Medgidia și ajunge la Mangalia va avea o lungime de peste 106 km. În urma finalizării acestui ambițios proiect, debitul de apă ce va fi asigurat este de 40.646 mc/zi, din care peste 22.000 mc/zi vor fi pentru orașul Mangalia și pentru stațiunile aferente.Astfel, se va îndeplini nevoia populației de acces durabil la apă de calitate și în cantități corespunzătoare.„Ne-am propus un proiect ambițios, atât din punct de vedere al lucrărilor, cât și al tehnologiilor folosite. La final, acest proiect va fi gestionat/controlat printr-un program SCADA și permanent vom avea date de la nivelul întregului sistem, de la Medgidia la Vama Veche, date legate de debite, presiuni, niveluri în rezervoare, tratarea apei, etc. Sunt convins ca vom reuși să finalizăm acest proiect, dar vom avea permanent nevoie de suportul autorităților locale, cărora le mulțumesc pentru sprijinul și ajutorul acordat până în acest moment”, a declarat Aurel Presură, director general RAJA SA Constanța.