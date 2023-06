Copiii comunei Grădina se vor bucura de o modernă școală. „Am reuşit, dar nu ne oprim aici”

În urmă cu un an, mai exact în luna august, primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a semnat ordinul de începere a lucrărilor privind reabilitarea și extinderea școlii gimnaziale din localitate.Aşa cum era de aşteptat, proiectul are mai multe etape, prima vizând demolarea vechii clădiri a şcolii și pregătirea terenului pentru demararea construcției noi. Recent, constructorul a turnat fundația noii instituții de învățământ.„Modernizarea infrastructurii educaționale a fost și va fi una dintre prioritățile mele. În ultimii ani am încercat să oferim copiilor din comuna noastră cele mai bune condiții de studiu prin atragerea fondurilor europene și guvernamentale. Cred că am reușit, dar nu ne oprim aici. Mi-am dorit ca elevii din comună să beneficieze de un spațiu modern pentru desfășurarea procesului educațional și am reușit să obținem fonduri de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru reabilitarea și extinderea școlii gimnaziale din localitate. Instituția de învățământ a fost construită în 1945 și de-a lungul anilor a fost reabilitată, cu toate acestea clădirea nu mai corespundea standardelor actuale”, a declarat primarul Gabriela Iacobici.Această nouă școală va fi construită în regim P+1, iar construcția rezultată va avea forma unui dreptunghi și o suprafață de 1.100 metri pătrați.Conform proiectului, clădirea va fi structurată pe mai multe zone. Zona administrativă și cea destinată cadrelor didactice va cuprinde un hol de acces pentru profesori, o cancelarie și secretariat și biroul directorului, iar la etaj vor fi construite două cabinete pentru profesori.Zona destinată sălilor de clasă va cuprinde 8 săli de clasă toate aflate în legătură cu culoarul de recreație, de asemenea noua clădire va conține două săli cu destinația laboratoare școlare și o bibliotecă. Zona grupurilor sanitare va fi structurată în următorul fel: grupuri sanitare pentru fete, pentru băieți, pentru persoanele cu dizabilități, pentru cadrele didactice. Zona spațiilor tehnice cuprinde o încăpere cu destinația centrală termică, una cu destinația grup de pompare pentru hidranți interiori și o cameră pentru curățenie.„Durata de execuție a investiției este de 12 luni de zile, astfel lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august 2023”, a mai precizat primarul Gabriela Iacobici.Lucrările din cadrul proiectului „Reabilitare și extindere Școală Gimnazială Nr. 1 Grădina” se ridică la valoarea de 4.350.594,48 lei.Prin semnarea acestui proiect primarul Gabriela Iacobici demonstrează încă odată, dacă mai era nevoie, că principala sa grijă sunt copiii de comuna Grădina.Ultima dată a făcut-o în data de 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, atunci când a oferit 104 biciclete copiilor din localitate. Spunea atunci Gabriela Iacobici că un astfel de cadou este mult mai binevenit decât un spectacol care durează în medie 2-3 ore.