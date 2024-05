Doctorul Cătălin Grasa, chemat să intervină „de urgență” asupra sănătății județului Constanța

- E un proiect interesant. Sănătatea e o problemă nerezolvată în județul nostru, față de alte județe cu care ne comparăm. Constănțenii merită mai mult! Văd că se fac spitale regionale în alte părți - în Dobrogea nu. Nu e posibil. Cineva trebuia să se bată mai mult pentru asta, mai ales că partidul său era, de mulți ani, la guvernare. Am reușit să facem un spitalul ambulatoriu la Năvodari și o secție de paliație. Și un spital modular, modest, în locul celui Municipal. Municipiul Constanța are nevoie de un spital municipal, multidisciplinar.- Nu știu pentru câtă vreme. Deservește în prezent Dobrogea plus alte două județe limitrofe. Au fost secții reabilitate - Chirurgia, Pediatria, Ginecologia. Și elementele de explorări funcționale au fost inaugurate în 2018 - au costat 8 milioane de euro. La un moment dat, Curtea de Conturi blocase lucrările de reparații. Județeanul este și spital Clinic, deci avem și cercetători în spital, care lucrează. Populația trebuie să beneficieze de servicii de screening, pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerelor. Este foarte importantă prevenția!- Eu, ca membru de partid, am făcut mereu politici sanitare. Ar trebui ca toți politicienii de aici să pună umărul, pentru județul nostru. Îmi doream să intru într-un proiect politic și nu am stat mult pe gânduri. Nu sunt de acord cu vorba „cel mai bun medic din Constanța e trenul de București!” Poate a fost cândva, cu ani în urmă. Ne lipsesc unele dotări și infrastructura nouă. Gândiți-vă că un oraș ca Piteștiul are demult Maternitate, Spital de Pediatrie, Spital Municipal multidisciplinar, spital județean, spital de psihiatrie. Pentru un județ mediu. La noi, presiunea pe UPU și pe spital este imensă în sezon estival. Avem o medie pe zi de 450-500 de pacienți pe zi, iar în extrasezon cam 300. În vremea asta, Tg. Mureș are un spital al Inimii!- Nu există proiecte de anvergură. Nici eu nu-mi dau seama de ce... S-au plătit studii de fezabilitate, Ministerul Apărării a dat un teren la schimb cu Ministerul Sănătății, pentru un spital regional. Acolo e acum doar un heliport. Ce s-a întâmplat cu finanțarea de la BERD? Voi încerca să aflu.- Sigur că avem! Vă pot spune câte o singură idee, pentru câteva domenii esențiale. Aleator, încep cu Cultura, pe care unii o enumeră abia la sfârșit: evenimente culturale de anvergură în județ, în afara celor făcute de primării și de Festivalul de Teatru SEAS, care are deja tradiție. Un exemplu bun e Festivalul de Blues de la Brezoi (Vâlcea), de talie internaţională, într-o comună!? Se pot face și la noi, la Costinești, 2 Mai, Histria etc. Nu avem așa ceva!În Turism: sprijinirea turismului RURAL în județul Constanța/Dobrogea – sunt multe obiective: sate lipovenești, turcești, tătărești – obiceiuri, tradiții, gastronomie etc. Uitați ce se întâmplă, de câteva ori pe an chiar, la Jurilovca. Apoi, încurajarea prin facilități a investițiilor industriale în mediul rural, nu doar pe lângă orașe sau port! Plus facilitarea obținerii autorizațiilor și evaluarea la nivel CJ a riscurilor de mediu. Sunt sumai câteva, din cele 3-4 importante, pe care le am și le voi propune pentru fiecare domeniu de activitate!- Şi eu vă mulţumesc!