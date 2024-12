Edilul Valentin Vrabie ia în calcul să demisioneze. Iată motivul!

Primarul Valentin Vrabie este dezamăgit de votul dat de locuitorii din Medgidia la alegerile parlamentare și a anunțat că ia în calcul să demisioneze din funcție.„În urma apelului meu pentru susținere și responsabilitate pentru orașul nostru, am constatat că voința exprimată de dumneavoastră, în această zi de sărbătoare, prin alegerile făcute, indică o altă direcție decât cea pe care am propus-o pentru continuarea dezvoltării municipiului Medgidia.De-a lungul celor opt ani de mandat, am pus toată energia și dedicarea mea în slujba acestui oraș, aducând la Medgidia peste 640 MILIOANE DE EURO – investiții în sănătate, educație, sport, infrastructură, agrement, cultură, dar și în mediul privat. Asta înseamnă că am adus Medgidia în TOP 3 la capitolul dezvoltare din România.Rezultatele alegerilor parlamentare arată că locuitorii Medgidiei își doresc altceva?! În acest context, iau în calcul posibilitatea de a-mi prezenta DEMISIA din funcția de primar, pentru a lăsa spațiu liber deciziilor și viziunii dumneavoastră asupra viitorului.Un primar FĂRĂ SPRIJINUL CETĂȚENILOR, NU EXISTĂ AȘA MĂ SIMT EU ÎN ACEST MOMENT…”, a transmi primarul Valentin Vrabie pe o reţea de socializare.