Felicia Ovanesian candidează independent pentru funcţia de primar la Constanța

Fostul city manager din Primăria Constanța, Felicia Ovanesian, intenționează să candideze la Primăria Constanța din postura de independent, motiv pentru care are nevoie de ajutorul constănțenilor.„Constănțeni, am nevoie de ajutorul vostru! Distribuirile ajută!Pentru cei care nu au aflat încă (și sunt convinsă că sunt mulți) intenționez să candidez pentru funcția de primar al Constanței. Independent, cum altfel, că doar am văzut cu toții cât bine ne-au făcut partidele și politicienii în ultimele 3 decenii și jumătate. Decenii, oameni buni, decenii, nu ani!De ce o fac? Mulți o să vă spună că pentru ciolan sau pentru borcanul cu miere .. Mulți dintre cei care – chipurile - candidează din spirit de sacrificiu și, mascat, susținătorii lor! Cei care mă cunosc mai bine de atât, știu bine că – spre deosebire de toți ceilalți care s-au perindat prin primărie sau intenționează să facă acest lucru – am avut suficientă minte cât să fac bani cinstit, din profesia de avocat și, mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor cu care m-am intersectat în profesie și de la care am avut câte ceva de învățat, nu îmi lipsește nimic.Răspunsul meu este că o fac pentru că știu că, în acest moment, aș fi mult mai utilă constănțenilor din poziția de primar decât din aceea de avocat. Experiența căpătată în primărie, proiectele inițiate de mine, benefice comunității și îngropate de politic, faptul că la acest moment singurele lucruri cu care Chițac se poate lăuda sunt doar cele realizate de mine și echipa mea ( parcurile, locurile de joacă, plantele care împodobesc orașul, mobilierul nou, stațiile de autobuz etc etc), iar multe altele ar fi mers infinit mai bine dacă m-ar fi ascultat, îmi dau credința că pot fi de folos și că pot dovedi în scurt timp că ne putem dezvolta repede, armonios și sănătos.Nu pot însă reuși fără ajutorul vostru. Și primul ajutor de care am nevoie sunt cele 3000 de semnături de susținere de care am nevoie pentru a-mi depune candidatura. Nu am în spate active de partid care să facă asta pentru mine, sunt dependentă de ajutorul vostru și doar al vostru.Așa că .. dacă aveți un moment liber, am nevoie de o semnătură! Dacă aveți mai multe momente libere și credința că aș putea fi de folos, poate strângem împreună mai multe semnături! Și poate convingeți un prieten, un vecin, o rudă! Oricum ar fi și orice ați decide sunt aici pentru voi și oriunde aveți nevoie să fiu. Așa cum o fac de peste 28 de ani ca avocat și de vreo șapte ca unic activist civic care are tupeul nebun de a se lupta cu administrația locală și blocurile între case! Timpul e scurt rău..”, a transmis Felicia Ovanesian pe pagina sa de socializare.