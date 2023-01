Felicia Ovanesian, lipsă de empatie faţă de persoana cu dizabilităţi căreia i-a fost ridicată maşina

Același director al Poliției Locale a vorbit şi despre evenimentul petrecut în urmă cu aproximativ o săptămână în parcarea unui centru comercial din Constanţa. Reamintim că, atunci, o persoană cu dizabilităţi a parcat pe un loc destinat categoriei din care face parte fără să aibă toate actele necesare asupra sa, iar autoturismul acesteia a fost ridicat la cererea Poliţiei Locale Constanţa.





„Este un incident regretabil. Ancheta noastră nu este finalizată. Tot incidentul este analizat. Dacă se va constata că acel polițist local a încălcat legea, va plăti. În privința taxei de ridicare nu pot să emit un punct de vedere. Este o măsură luată de Primărie. Există o societate care gestionează aceste lucruri. Polițistul local desfășoară activități de birou până când se va încheia ancheta internă. Nu există normă la amenzi. Nu știu câte dosare avem în instanță. Noi depindem de serviciul juridic din cadrul primăriei. Ei știu aceste date.





Au fost polițiști în 2022 care au optat pentru o altă carieră și au părăsit Poliția Locală. S-au îndreptat către jandarmerie sau poliția națională. Sau au fost lucrători care au plecat la condiții mai bune de muncă. Noi am scos la concurs 15 posturi, pe care le-am și ocupat în 2022”, a mai spus Dumitru.





Felicia Ovanesian a ţinut să îşi spună şi ea părerea vizavi de acest caz. Menţionăm că persoana în cauză a fost nevoită să plătească suma de 570 de lei pentru a putea recupera autoturismul.





„Juridic și legal, suma aceea este echivalentul prestației societății comerciale care a ridicat mașina. Ei ar trebui să restituie această sumă. Toate aceste sume reprezintă bani publici. Aceștia nu pot fi restituiți. Vă promit că îmi voi exprima opinia cu privire la acest polițist local după anchetă. Atitudinea polițistului trebuie să fie indiferentă față de orice cetățean. Eu nu pot să zic nimic până nu se încheie ancheta internă. O să vă spun părerea mea după ce se încheie această cercetare disciplinară”, a spus Felicia Ovanesian.





„Bilanțul nostru în întregime este postat și pe site-ul Primăriei. În anul 2022, polițiștii locali au acționat așa cum trebuie. Am atins toate obiectivele propuse. Am avut activități de management, în domeniul comercial și așa mai departe. Ne-am ocupat și de fluidizarea traficului rutier. Am desfășurat activități de educație rutieră. Am îndemnat la conducerea preventivă. Am adaptat dispozitivul cu atribuții pe toate drumurile publice ale județului Constanța. Am avut activități prin care am asigurat pregătirea profesională a întregului personal. În scopul dezvoltării carierei au participat foarte mulți candidați la obiectivul formării carierei. Am avut în vedere curățenia localității. Ne-am ocupat de disciplina în construcții și în activitatea comercială. Am avut în grijă, pe parcursul verii, curățenia stațiunii Mamaia. Au fost executate activități de asigurare a ordinii și liniștii publice. Am avut 181 de polițiști locali, iar în 2021 am avut 211 polițiști locali”, a declarat Ionuţ Dumitru.