Florin Cocargeanu şi-a publicat, în sfârşit, raportul de activitate. Cu ce se laudă fostul viceprimar

În urmă cu o perioadă de timp, în ziarul Cuget Liber, s-au publicat mai multe rapoarte de activitate ale consilierilor locali din Constanţa, mai exact rapoartele acelor consilieri locali care le publicaseră pe site-ul oficial al Primăriei Constanţa. Iată că, acum, a venit şi rândul fostului viceprimar al municipiului Constanţa, Florin Cocargeanu, să îşi publice raportul de activitate. Data limită era 15 mai 2023, şi ce credeţi, chiar în acea zi raportul său a fost publicat.Aşadar, Florin Cocargeanu este în continuare consilier local al municipiului Constanţa, dar nu mai este viceprimar, asta după ce primarul Vergil Chiţac a iniţiat un proiect pe ordinea de zi a unei şedinţe de consiliu local prin care acesta a fost destituit din funcţie.Florin Cocargeanu are până în prezent 26 de prezenţe în cadrul Consiliului Municipal Constanţa. Alături de colegii săi din USR a depus o serie de amendamente la mai multe hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu local. Totodată, a şi iniţiat mai multe proiecte care au fost, sau nu, votate de către aleşii locali.În calitate de consilier local, conform Codului Administrativ, Florin Cocargeanu a ţinut audienţe săptămânal şi ori de câte ori i-au fost solicitate, dar a avut şi întâlniri în stradă cu cetăţenii oraşului Constanţa.El este membru în cadrul Comisiei Nr.5, mai exact comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului.În ceea ce priveşte activitatea sa ca viceprimar, cea de care primarul Vergil Chiţac nu a fost prea mulţumit, Florin Cocargeanu a avut printre alte atribuţii, sarcina de a se ocupa de Direcţia Logistică, Direcţia Locală de Evidenţă Persoane, Direcţia Digitalizare şi Tehnologie a Informaţiei şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ala Bugetului Local.Evident, că a avut şi alte atribuţii, până la un moment dat când acesteai-au fost retrase de către edilul municipiului Constanţa.Vorbim aici despre faptul că a fost vicepreşedintele Comandamentului de iarnă, membru al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, vicepreşedinte al Comisiei Municipiului Constanţa pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi membru în Comisia pentru Reducere a Riscului Seismic la Imobilele Existente.„Am primit în audienţă directori, contabili, administratori ai unităţilor de învăţământ în vederea acordării de consultanţă pentru diverse probleme cu care s-au confruntat în anul 2022. De asemenea, am efectuat vizite la unităţile de învăţământ preuniversitare de stat. Am supravegheat lucrări de reparaţii la instalaţia termică pentru alte 10 unităţi de învăţământ şi am demarat construirea unui teren de sport multifuncţional la Liceul de Marină. Totodată, am reabilitat săli de clasă şi spaţii interioare la mai multe unităţi de învăţământ precum am reabilitat şi curţile interioare a opt unităţi de învăţământ. Cred că în acest sens mi-am făcut treaba foarte bine”, a declarat Florin Cocargeanu.Acesta este în mare raportul de activitate prezentat de Florin Cocargeanu. Se pare că acestuia i-a luat mai mult timp decât colegilor săi să îl publice pe site-ul Primăriei Constanţa. Probabil că a cântărit fiecare rând pe care l-a scris în interiorul său.