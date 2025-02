Iilie Bolojan nu crede că preşedintele României, Klaus Iohannis, se va întoarce în PNL

Liderul PNL Ilie Bolojan nu crede că președintele Klaus Iohannis se va întoarce în partid, după încheierea mandatului, el menționând că epoca Iohannis s-a încheiat în PNL.„Asta nu cred că se va întâmpla, dar nu am discutat această problemă cu dânsul”, a afirmat Ilie Bolojan, la Pro TV, întrebat dacă Iohannis are pregătită o funcție în Partidul Național Liberal, după ce-și încheie mandatul, dacă se întoarce în partid.El a răspuns, întrebat de ce crede acest lucru, că nu știe și nu are relevanță. „Este cât se poate de clar că epoca Iohannis s-a încheiat în PNL”, a adăugat Ilie Bolojan.Președintele PNL a spus că are o relație normală, o relație instituțională cu șeful statului.„Mi se pare normal ca, atunci când ești pe o funcție de responsabilitate publică, că ești în administrația locală, de exemplu, ești primar, nu te cerți gratuit cu prefectul, nu te cerți gratuit cu președintele Consiliului Județean, numai ca să te afli în treabă sau pentru că sună bine, pentru că la un moment dat trebuie să colaborezi ca să meargă lucrurile în comunitate. La fel și aici, ești președintele Senatului, mi se pare absolut normal să ai o relație civilizată, instituțională cu președintele României, cu președintele Camerei Deputaților, cu premierul”, a adăugat liderul PNL.