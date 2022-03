Live Text / Europarlamentarul USR, Nicu Ștefănuță, în vizită la Constanța. Se dezbate problema războiului din Ucraina, dar și problema Pădurii Comorova

La conferință participă, alături de Nicu Ștefănuță, deputatul USR în Parlamentul României, Cristina Rizea, vicepreședintele CJC, Petre Enciu, deputatul USR in Parlamentul României, Stelian Ion si președintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi.







Se discută despre ajutorul financiar european acordat Ucrainei, despre acțiunile de sprijin a refugiaților și despre Pădurea Comorova.







Nicu Ștefănuță: "Sunt foarte impresionat de efortul voluntarilor de acum. Toată Europa apreciază ceea ce fac românii. Dacă războiul continuă, numărul de refugiați se va mari. Ne trebuie sprijin din partea UE. Am demarat niste surse de finanțare. Va veni un pachet de 500 de milioane de euro pentru refugiați. România nu trebuie să pună singură banii pe masa. Vor mai veni trei miliarde către Ucraina. Ei primesc arme și alte ajutoare. Oamenii trebuie să știe drepturile prin directiva de protecție temporară. Ei au dreptul la sănătate, școlarizare și la un loc de muncă."







Nicu Ștefănuță: "Mâine vom merge la Isaccea să ducem un microbuz cu ajutoare"



Despre Pădurea Comorova



Nicu Ștefănuță: "Eu sunt ardelean de loc. La noi pădurile sunt mai abundente. Este important să nu distrugem Pădurea Comorova. Susțin demersul colegilor din USR Mangalia de a strânge semnături pentru a trece Pădurea Comorova din domeniu privat în domeniu public. Avem nevoie de sprijinul și implicarea tuturor cetățenilor Mangaliei. Pădurea Comorova nu trebuie să moară."







Cristina Rizea: "Ministerul ne-a spus că pădurea Comorova este sub ordinea Consiliului Local. În ultimii ani șapte mii de metri cubi au fost tăiați ilegal. Avem datoria de a lăsa această pădure moștenire copiilor noștri. Sprijinim cu toții demersul colegilor noștri de la Mangalia. Vrem să știm exact câte semnături trebuie să strângem."







Stelian Ion: "Legat de criza refugiaților, vreau să ne amintim ca pe aceste meleaguri bunicii noștri s-au aflat în situația ucrainenilor. Se poate întâmpla ca nepoții noștri să se afle într-o astfel de situație. Am auzit oficialități care creau imaginea unei activități de turism. Nu. Nu sunt turiști. Au venit goniți de bombe la propriu. Trebuie să îi ajutăm. Orice am face nu este destul. Este nevoie de mai multă coordonare din partea autorităților locale. La pavilionul expozițional încercăm să propunem un centru comunitar de sprijin pentru refugiați. Vorbim despre un număr de 100 de paturi, despre dușuri, mese calde și așa mai departe. Trebuie să avem o evidență clară a numărului de refugiați pe care îi avem la zi. Este nevoie de o aplicație care să fie un ghid pentru ucraineni."













Stelian Ion: "Putem să le facilităm angajarea. Trebuie să le găsim locuri de muncă. Trebuie să facem cantine sociale. Acești oameni ar trebui să beneficieze de transport gratuit."













Stelian Ion: "Am fost împreună cu colegii din Mangalia la Comorova. Lucrurile se agravează. Autoritățile locale de acolo nu conștientizează pericolul. Această bogăție nu este locală. Este una naționala. Avem peste 100 de hectare care sunt în domeniul privat al municipiului Mangalia pe care vrem să le redăm statului. Aș remarca eforturile tuturor colegilor din filiala Mangalia. La nivel de conștiință locală, oamenii trebuie să se mobilizeze. Trebuie să punem presiune pe autoritățile locale."













Semiran Abdurefi: "Vrem să fie o inițiativă cetățenească. În urma acestui demers trebuie să punem pe masa Consiliului alocat acest proiect. Eu mă adresez cetățenilor Mangaliei pentru că noi locuim acolo. Vrem să lăsăm această pădure și generațiilor viitoare. Există interese imobiliare foarte mari. Știu că sunt bani foarte mulți băgați. Trebuie să trecem acest proiect de hotărâre. Sunt o groază de hoteluri în ruină. Să le reabiliteze pe acelea. Nu vrem păduri de betoane. Vom avea nevoie de 1800 de semnături. Așteptăm să ni se furnizeze formularul tipizat. Vom merge noi și vom implica colegii. O să mergem din scară în scară, din ușă în ușă. Vom amenaja corturi. Vom face orice să strângem aceste semnături. A fost unul dintre proiectele noastre de suflet încă de la înființare."







Semiram Abdurefi: "Consilierii locali de la PNL și PSD nu au dorit să discute cu noi. Am vorbit doar cu cei de la PER. Se vorbește despre apariția unui parc, dar nu pe terenul Pădurii Comorova."







Petre Enciu: "La CJC s-a constituit un grup suport pentru Prefectură și ISU Dobrogea. Vorbim de un grup suport pentru refugiații veniți din Ucraina. Am înființat o linie telefonică pentru toate persoanele care încearcă să ajute refugiații din județul nostru. Am transformat Pavilionul Expozițional într-un hub umanitar. Mă gândesc să propun deschiderea cantinei amenajate în cadrul pavilionului. Există o mare nevoie de alimente pentru refugiați."



Petre Enciu: "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului face o muncă incredibilă în ceea ce privește problema refugiaților din Ucraina. Am atras peste 13 milioane de euro în pandemie deci putem să strângem fonduri și pentru refugiați"













Petre Enciu: "Sunt la unison cu colegii mei de la Mangalia. Vreau ca inițiativa lor să dea și rezultate pe modelul plajei Corbu. Din calitatea mea de vicepreședinte a CJC îi voi susține pe colegii mei."







Stelian Ion: "Procedura de la Agigea s-a poticnit la Prefectură. Sesizări poate face oricine. Nu a început o urmărire penală. Nu avem o hotărâre judecătorească. Să aștepți ani de zile până când Poliția dă un verdict pe niște sesizări făcute de cel care are tot interesul să oprească această semnătura, este excesiv. Domnul Prefect trebuie să deblocheze această procedură de referendum. Vom urma căile legale. Vom porni o acțiune în instanță de obligare a autorității să respecte legea. Este un refuz de a emite niște acte administrative"

În aceste momente, la Biroul Europarlamentar USR din Constanța al lui Nicu Ștefănuță are loc o conferință de presă organizată de USR Constanța.