Live Text / PSD Constanța, la ora bilanțului! "Preocuparea noastră a fost omogenizarea partidului"

Felix Stroe: "In ultimii doi ani de zile preocuparea noastră a fost omogenizarea partidului. Vrem să abordam anul electoral din 2024 cu forțe proaspete astfel încât să câștigăm alegerile. Organizația noastră numără peste 10.500 de membri. Astăzi am primit 10.000 de carnete de membrii de partid. Acești membrii sunt in baza noastră de date. Acești membrii sunt reali si sunt soldații PSD. Avem organizații de partid în toate localitățile din județ. Avem organizații de tineret ancorate în rândurile tinerilor. Avem organizația de femei judeteană care este cea mai bună din România. Saptamâna de săptămână organizăm activități numeroase la care sunt angrenați foarte multi cetățeni. Am facut activități cu copii. Am oferit cadouri. Doamna primar Gâju vine de la înca o acțiune în rândul căminelor de pensionari acolo unde a mers cu cadouri. Ne propunem un an 2023 pe care sa îl atacăm în forța și să câștigăm alegerile în cat ma multe localități. Problemele naționale le cunoașteți. Ati văzut pasul pe care l-a facut cancelarul Austriei care s-a angajat că, în 2023, România va fi acolo unde ii este locul. Eu cred ca dupa 33 de ani este absolut normal sa nu existe dosare secrete referitoare la Revoluție. Toata lumea trebuie sa știe adevărul despre Revoluție. Candidații pentru alegeri vor fi stabiliti pe baza unor studii sociologice. Vom începe sa stabilim profilul de candidat pentru municipii de judet. Vom discuta în birourile de partid de la orașe cu persoanele care pot face obiectul unei candidaturi"







Lucian Lungoci: "Proiectul de lege cu taxa de pod a fost retrimis la comisie. Am avut discuții și în acest an legată de taxa de pod. Sper ca se va renunță la aceasta. Deocamdată sumele încasate sunt folosite pentru cofinanțarea proiectelor europene care să îmbunătățească infrastructura. Sunt bani pe care îî plătesc participanți la trafic. Nu este corect ca această taxa să existe"







Felix Stroe: "In ceea ce priveste activitatea parlamentară a deputaților și senatorilor noștri sunt foarte mulțumit. Eu aveam o percepție eronată despre ceea ce se face în parlament. Munca acolo se face în comisii. Este vorba despre o comisie care muncește 14 ore pe zi. Acolo se discută proiectele de lege, alineat cu alineat. Sunt mulțumit de ceea ce fac parlamentarii constănțeni"







Felix Stroe: "In opinia mea pe mine mă doare cel mai mult că nu se face acel spital regional de copii. Cel mai văduvit segment este acesta. Eu am demonstrat ceva experienta în pregătirea și derularea unor proiecte europene. Nu am fost niciodată invitat langă domnul Chițac sau domnul Lupu să participe la acest proiect la care eu am muncit. S- au lansat proiecte de 1,18 miliarde de euro atunci când eu eram la RAJA. Sa ii dea Dumnezeu sănătate lui Mihai Lupu"







Felix Stroe: "Regret foarte mult ca în continuare o anumită publicație plimbă o informație neadevărată. A fost o licitație organizată de administrația porturilor maritime care a fost declanșată cu mult înainte de a ajunge eu ministru. Mie nu mi s- a adus la cunostința atunci situația portului Navodari. Eu nu am legături de afaceri cu Ion Dumitrache. Una este sa fii prieten cu cineva, alta este sa fii asociat. El imi este doar prieten. Nu suntem asociați în niciun fel de societate comercială. Nici eu, nici nimeni din familia mea nu a avut vreo legătură cu societatea Com Agra"







Felix Stroe: "Alegerile interne în PSD se fac pe baza hotărârii consiliului politic național al partidului. Se fac alegeri în toate organizațiile orășenești unde aleșii PSD au câștigat alegerile dinainte. În continuare alegerile interne se desfașoară pe baza unui calendar aprobat de consiliul național al PSD. Se fac cand hotărăsc dânșii. Nu au fost oprite de către noi. Voi candida pentru un nou mandat în fruntea PSD Constanta. Decebal Făgadau a hotărât sa isi dea demisia din partid. Daca el va dori sa se reinscrie in PSD va fi primit cu drag la el acasă"











În aceste momente a inceput conferinta de final de an a celor de la PSD Constanța.