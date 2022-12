LIVETEXT. Eveniment important, la Constanţa, cu primarul şi alţi oficiali. CUM SE VA DEZVOLTA ORAŞUL ÎN PERIOADA URMĂTOARE!

UPDATE - Vergil Chițac: "Noi am înființat compania Termocentrale Constanța SRL. Ea se va ocupa doar de distribuție. Va lua de la RADET centralele din cartiere iar când CETul se va finaliza îl va lua în administrare. Am avut cerințe de la oameni care au vrut să facă ei producția. Nu puteam să accept așa ceva. Atâta timp cât există posibilitatea ca noi cu bani europeni să facem acest CET, de ce să nu câștigăm banii aceștia? Banii dacă veneau de la un privat, trebuia să îi recupereze și îi băga în prețuri. Există varianta să ne împrumutăm bancar în cazul în care nu ne ajung banii. Legea îți dă voie să te împrumuți până la 30 la sută din valoarea proiectului. Sunt sume eligibile și neeligibile. Sumele eligibile vin de la fondurile europene, iar celelalte sunt ale noastre. În momentul de față vorbim de 120 de milioane de euro. Va fi cea mai modernă unitate de acest gen din țara asta. Va produce energie electrică și o va vinde, iar apoi agentul termic supraîncălzit intră în sistemul de termoficare. Putem să facem o schemă de finanțare ca să folosim 30 de milioane, urmând ca CET să își plătească acest împrumut din program operațional. Acest sistem așa cum e dă energie termică la 130 de mii de oameni în județul Constanța. Vorbim de școli, spitale și alte unități. Era cel mai simplu să îl închidem"







Update - Vergil Chițac: "Am semnat un contract în valoare de 13 milioane de euro pentru 22 de autobuze electrice care au la pachet 45 de stații de încărcare. În Constanța avem 20 de autobuze electrice de 12 metri, anul viitor vom mai avea 21 de 10 metri. Acest pachet a fost licitat de minister. Trebuie să ne pregătim cu toate avizele. La acest contract ne revine nouă sarcina să facem toată licitația. Avem banii în buzunar dar nu putem să îi cheltuim după ce facem toate procedurile. Am mai semnat 2 contracte pentru creșterea eficienței energetice a unor clădiri din zona Badea Cîrțan și din zona Soveja. Noi am avut un con în care i-am invitat pe toți șefii de asociații de bloc. Suma era limitată. Am mers pe principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mulți care nu doresc, asta este. Noi ne dorim să repunem în funcțiune sistemul de termoficare. Cred că prioritatea numărul unu ar fi să rezolvăm problema acestor blocuri. Ele trebuie reabilitate energetic. Ele se degradează"











Update - Ani Merlă: "Este vorba de 18 stații de încărcare de autorisme. Valoarea este de 2 milioane 200 de lei. Vor exista și alte stații de încărcare, iar unele deja există. Vor exista 45 de stații în total"













UPDATE - Ani Merlă: "Vrem să montăm camere de luat vederi la toate unitățile de învățământ și conectarea acestora la un dispecerat în care Poliția Locală va monitoriza activitatea din școli, atât cea din curtea școlii sau zonele adiacente. Copiii trebuie supravegheați. La acest moment, în cadrul acestui proiect a fost finalizat montajului echipamentelor și suntem în faza de probe. Pe la a doua jumătate a lunii ianuarie va fi funcțional. Valoarea este de 2 milioane 3 sute de mii de lei, bani de la bugetul local. Avem 290 de camere noi și 250 care sunt preluate"







UPDATE - Marian Filip: "Clădirea internatului și cantina a Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru se află la 85 la sută din lucrări. Valoarea proiectului este de 10 milioane șapte sute de lei, din care 10 milioane 300 sunt de la bugetul de stat și 400 de mii de la bugetul local. În martie 2023 ar trebui finalizate lucrările. Ele trebuiau sa fie finalizate în 2018. Constructorul, la acea vreme, a abandonat lucrările. Prin PNDL 2 vom reface si sala de tenis de masa. Acest proiect este finalizat. Valoarea este de 3 milioane 4 sute din care 45 de mii de lei valoarea de la bugetul local"







UPDATE - Ani Merlă: "Vorbim și despre Sala Polivalentă care se afla la 40 la sută din stadiul execuției. Noi am achiziționat proiectarea pentru lucrările debranșamente și amenajare. La acest moment amenajările exterioare și ale utilităților costă 14.000 de lei. Am întrebat diverși constructori și au spus că acest preț este subevaluat. Devizul general se actualizează de către CNI. Constructorul a solicitat prelungirea contractului și a solicitat și unele actualizări. Ne vor transmite care va fi noul preț. Nu avem un răspuns de la CNI care să ne spună când va fi finalizată această sală. Urmează al treilea an în care prevedem aceste lucrări care țin de primărie. Nu știm de ce lucrurile se mișcă atât de greu. Termenul inițial era de septembrie 2022"







UPDATE - Ani Merlă: "Mai vorbim despre stadionul Gheorghe Hagi. Trebuie să demolăm stadionul existent. În ultima zi care era dedicată lucrărilor, au venit multe clarificări. Valoarea este de 11 milioane de lei pentru demolare. Proiectanții au făcut expertiza. Ei avut mai multe obiecții. Tribunele la acest moment sunt făcute din piatră naturală și am vrea să păstrăm această structură. Nu avem ce să facem cu molozul. S-a închis depozitul de la Poarta 9. Sarcina municipalității este să predea terenul liber către CNI. Noi le-am pus proiectarea la dispoziție. Ei aproximează că undeva în august ar avea constructorul desemnat. Sunt destul de multe materiale care pot fi refolosite. Pentru demolare termenul este de 6 luni, iar pentru constituirea noului stadion, 24 de luni. CNI ne-a spus ca în prima etapă nu pot să finanțeze decât acest stadion, ne-a rugat ca împreună cu proiectanții să desfacem acest SF în 3 obiecte. Am făcut acest lucru. Acum CNI finanțează stadionul. Stadionul nou va avea pistă de atletism"







UPDATE - Ani Merlă: "Am fost cu domnul primar la conducerea CNI pentru a afla toate datele. Ni s-a promis că în prima parte a lui ianuarie se va face o nouă suplimentare de fonduri. De aceea s-a și emis autorizația până în iunie 2024, dar lucrările ar trebui să fie finalizate până în primăvara anului 2024. Dacă ne referim la elementele exterioare, aici ministerul Culturii are un cuvânt greu de spus. Intervențiile asupra lui trebuie să se facă conform legii"











Primarul municipiului Constanța Vergil Chițac și administratorul public al orașului, Felicia Ovanesian, organizează, în aceste momente, o conferință de presă ce are loc în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ.



La eveniment participă şi Viorica Ani Merlă, director executiv Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene.



Subiectul îl constituie proiectele Directiei Dezvoltare și Fonduri Europene, dar vor fi abordate și alte teme de interes.



Alături de edil vor fi prezenți directori din cadrul Primăriei Constanța, precum și consilieri personali ai primarului.

"Este vorba despre clădirea Cazinoului. Lucrările sunt finanțate de CNI. Lucrările sunt finalizate în proporție de 60 la sută. La acest moment s-a finalizat achiziția pentru branșamente de căldură și apă. Apoi vorbim de achiziția de branșament la energie electrică. Vrem să începemlLucrările de execuție. Partea exterioară include amenajarea curții exterioare. Trebuie să forăm piloții. Vom scoate la achiziții mai multe materiale pentru balustrade şi platforme. Obiectivul trebuie să fie dat în folosinţă cât mai rapid. La acest moment avem undeva la 17 milioane de lei pentru branșamentul la utilități"