LIVETEXT /PREMIERĂ PENTRU CONSTANŢA! "Judeţul nostru a obţinut finanţare pentru două obiective majore de infrastructură spitalicească!"

Vergil Chițac: "Am ajuns în această fază. Proiectul nostru are o valoare de 103 milioane de euro. Spitalul va fi realizat în zona Aurel Vlaicu, Dacia Service și va avea două specializări. Oncologie și Cardiologie. Se vor prioritiza aceste secții pentru că mortalitatea devine mare din cauza acestor afecțiuni. Avem o problemă cu ceea ce înseamnă oncologia iar la cardiologie nu stăm prea bine. Dotarea se va face cu aparatură de înaltă performanță. Noul spital va avea ambulatoriu cu 40 de paturi. Pentru oncologie nu există în acest moment servicii medicale. Lucrul acesta se întâmplă din 2016. Spitalul va beneficia și de un sistem de digitalizare modern. Noi am licitat SF plus proiecte. Suntem pe această listă a câștigătorilor după ce am fost depunctați cu 20 la sută. Chiar și așa am avut un punctaj suficient. În momentul de față se realizează documentația tehnică pentru a obține toate avizele. În 100 de zile vom avea proiectul tehnic. Din acel moment vom face licitația de execuție. Un proiect tehnic bun te poate duce la un proiect de sarcini bun. Timpul nu mai are răbdare cu noi. Ieri am semnat contractul de proiectare pentru spitalul modular care se va realiza în curtea spitalului de boli infecțioase. După acel incendiu, unul din cele două corpuri ale clădirii a fost scos din funcțiune. Ne-am concentrat pe revitalizarea celui de al doilea corp. În momentul de față, acel corp din clădire este funcțional. Paturile pentru imunodepriamați le-am transferat în clădirea care era a noastră. Am luat două decizii importante. Să facem un spital modular și să găsim sursă de finanțare pentru a reface în întregime cele două corpuri din clădire. Vom avea și un RMN de ultimă generație care în momentul de față lipsește. Am aplicat la PNRR și am reușit sa obținem finanțare. Vom renova ambele corpuri ale clădirii. Proiectul are o valoare de 28 de milioane de lei din care 12 milioane vor fi folosiți doar pentru consolidare. Când vom începe lucrările de execuție, nu vom scoate din funcțiune corpul existent. Vom ajunge la mai mult de 220 de paturi. Dar acestea vor fi la noile standarde."



Vergil Chițac: "Aceste proiecte, spitalul, CET-ul, stadionul, sunt complexe. Ele sunt dificil de realizat din punct de vedere fizic. Trebuie să ne gândim de acum că ele trebuie să fie funcționale. Am înființat un grup de lucru care se întâlnește cu specialiști în medicina de la Universitatea Ovidius și vom vedea ce pași putem face pentru a eficientiza proiectul. Să pui în funcțiune un spital nou nu e chiar atât de simplu. Există o lacuna în rândul medicilor care se specializează pe oncologie."







Vergil Chițac: "Avem 60 de proiecte în implementare în valoare de 600 de milioane de euro. Suntem destul de avansați. Avem sume alocate, știm ce proiecte vom face. Aceste sume sunt în valoare de circa 120 de milioane de euro. La fondul de modernizare mergem cu 200 de milioane de euro. La sfârșitul mandatului meu vom avea un miliard de euro finanțare din diferite zone"

: "Judeţul Constanța a obținut finanţare pentru două obiective majore de infrastructură spitalicească. Unul aparține CJC, altul Consiliului Local. Doar 27 de județe au fost selectate. Cele două proiecte câștigate de noi au o valoare ce ne duce undeva în fruntea clasamentului. Spitalele existente în Constanța au o vârstă foarte mare. Absolut nicio administrație din Constanța nu a reușit sa obțină finanţare până acum pentru infrastructura spitalicească. Este un succes managerial.": "După cum știți județul Constanța este singurul cu risc major, dat fiind amplasamentul nostru. Avem rafinărie, avem centrala nucleară, avem baza NATO. Nu avem niciun spital de pediatrie. Toate paturile din spitalele din județ sunt în jur de 170. Am depus printre primii acest proiect la PNRR. Argumentele au fost multe și au fost susținute și politic. Am făcut deja caietul de sarcini. Până la finalul anului vrem sa începem construirea spitalului. Vom face un corp nou la spitalul județean existent. Este vorba despre proiectul Mama și Copilul. Valoarea se ridică la aproximativ 150 de milioane de euro. Iată ca lucrurile acestea vor avea ca destinație aceasta construcție. Vor exista secții de obstetrica ginecologie, pediatrie și așa mai departe. Investiția va cuprinde 365 de paturi. Se vor realiza 110 locuri de parcare noi. Acest proiect va avea destinația "Mama și copilul". Am făcut solicitare ca o serie de unități spitalicești aflate în subordinea Ministerului Transporturilor să le preluăm la CJC și să aibă ca destinație modernizarea acestora."