LIVETEXT. Şedinţă importantă la Constanţa, vizavi de măsurile luate de autorităţi, pentru perioada sărbătorilor de iarnă

UPDATE. Constantin Glugă, IPJ Constanța: "După 2 ani în care sărbătorile de iarnă s-au derulat în niște condiții restrictive din cauza pandemiei, iată revenim la cum a fost înainte. Ne așteptăm la un aflux mult mai mare de persoane în spațiul public. Trebuie să adaptăm măsurile necesare. În această perioadă vom acționa cu o medie zilnică de peste 250 de polițiști. Ponderea o reprezintă polițiștii de ordine și cei de la poliția rutieră. Domeniile pe care vom acționa în această perioadă sunt pe linie de trafic, investigații criminale dar și altele. Vom fi ajutați și de colegii jandarmi și colegii de la Garda de Coasta. Vom adapta dispozitivele pentru a patrula pe raza localităților urbane. Vom asigura intervenția evenimentele semnalate prin 112 astfel încât să fim prezenți de câte ori este nevoie. Specifice sunt activitățile de prevenire a furturilor de animale și material lemnos. Pe linie de siguranță rutiera vom asigura o fluidizare a traficului. Pe linie de arme, exploziv si substanțe periculoase colegii au controlat depozitele de articole pirotehnice. Vor fi efectuate controale în vederea luării măsurilor legale. Pe domeniul investigațiilor criminale colegii mei vor actiona asa cum trebuie"



UPDATE. Cristian Amarandei, ISU Dobrogea: "În această perioadă se vor desfășura slujbe religioase la care vor participa mulți credincioși, vom lua măsuri pentru a nu se întâmpla o tragedie. Pe timpul acestui sezon se va acționa continuu. Vom intensifica activitățile de prevenire. Vom asigura siguranța oamenilor și în locul unde va fi organizat Revelionul. Pentru creșterea gradului de siguranță vor fi desfășurate controale de prevenire a situațiilor de urgență. Vom verifica modul de respectare în ceea ce privește comercializarea artificiilor. Vom gestiona situațiile de urgență în ceea ce privește menținerea în stare de operativitate a mijloacelor de intervenție. Vom desfășura acțiuni asociate manifestărilor specifice acestor sărbători. Vom identifica obiectivele unde va fi prezent mult public. Vom mobiliza peste 200 de resurse în ceea ce privește personalul de intervenție și 150 de mașini"







UPDATE - Daniel Ferenț, Jandarmerie: "Vom întreprinde acțiuni pentru siguranța cetățenilor. Vom realiza dispozitive pe linia creșterii vizibilității obiectivelor active. Vor exista jandarmi în piețe, târguri și așa mai departe. Vom asigura elemente de dispozitiv suficiente. Vom avea o ceremonie militară cu depunere de coroane de flori. De asemenea Asociația Ciclismului Județean va organiza concursul "Moș Crăciun pe bicicletă". Acolo vom fi prezenți. Vom veghea asupra pădurilor pentru a nu exista tăieri ilegale de arbori. Vom intensifica colaborarea cu DSV. Participăm la orice solicitare care ne-ar putea aduce în fața unei fapte penale. Vom veghea asupra celor care vor comercializa artificii. Vom sprijini fiecare cetățean în parte dacă va fi nevoie. Am desfășurat și vom derula în continuare acțiuni care presupun vânzarea ilegală de tutun. Am derulat acțiuni pentru combaterea braconajului piscicol. Vom acționa la solicitarea ISU Constanța dacă va fi nevoie. Vom avea zilnic 30 de jandarmi pe stradă"



UPDATE - Constantin Dima, șeful Grupării Mobile de Jandarmi Tomis: "Vrem să petrecem sărbătorile de iarnă într-un climat de siguranță. Aș vrea să adaug faptul că facem parte din același plan de măsuri stabilite pentru sezonul rece. Vrem să îi sprijinim pe colegii noștri de la poliție și de la jandarmerie. Asigurăm efective în sprijin la solicitarea și celorlalte Inspectorate Județene de jandarmi. Vom acționa zilnic cu 60 de persoane care vor încerca să vegheze asupra ordinii publice. Vom fi prezenti prin misiuni de patrulare cu subunități specializate în zona locațiilor unde sunt cazați refugiați ucraineni. Vom asigura misiuni de cooperare împreună cu lucrătorii Gărzii de Coastă pentru limitarea imigrării. Subunitate de intervenție va executa acțiuni punctuale în diverse locații din Constanța. Efectivele noastre sunt pregătite permanent"







George Nica, director DSV: "10 echipe de medici veterinari desfășoară pe tot parcursul acestor sărbători controale. Se verifică dacă alimentele sunt în regulă, se verifică condițiile de producție. Achiziționarea produselor alimentare ar trebui să se facă doar de la comercianți autorizați. Este interzisă comercializarea cărnii de porc crescut în curte. DSV realizează controale în trafic pentru a se verifica dacă animalele sunt transportate în condiții normale. Târgurile de animale sunt verificate în Cobadin, General Scărișoreanu și Mangalia. În primele două s-au aplicat și amenzi. Se asigură serviciul de permanență, iar neconformitățile sau abaterile de la legislație vor fi descoperite"

La declarații participă prefectul județului, dar și reprezentanți din IPJ Constanța, ISU Dobrogea, IJJ Constanța, GJM Constanța, Garda de Coastă, DSP Constanța, DSVSA Constanța, CJPC Constanța și Direcția Silvică Constanța."Urmează o perioadă foarte efervescentă, perioada sărbătorilor de iarnă. Trebuie să fie o ședință plină de cadouri și nu de incidente. Vom urmări măsurile pe care instituțiile abilitate le vor lua"