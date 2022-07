Mircea Geoană: "Cine deține supremația tehnologică stăpânește lumea"

„E ceva interesant la NATO pe care l-am redescoperit cu multă bucurie. Noi spunem, şi eu spun de multe ori fără să-mi dau seama de profunzimea afirmaţiilor noastre, că suntem într-o nouă competiţie pentru supremaţie tehnologică la nivel global. Pentru că cine deţine supremaţia tehnologică stăpâneşte lumea. Cine are puterea inovaţiei, cine are puterea tehnologiei, cine are puterea ideilor este cel care şlefuieşte lumea şi conduce lumea. Niciun aspect al societăţii umane, al activităţilor noastre ca oameni, acum şi în viitor, nu va scăpa de această profundă transformare a tehnologiilor, niciun domeniu de activitate. Şi dacă cineva, care nu este inginer, ca noi, se uită uneori la ingineri, sau la inginerie, sau la tehnologie, ca la o chestiune oarecum nişată, cu oarecare superspecializare, vreau să vă spun că de la politică la entertainment și de la modul în care gândim, muncim, trăim şi chiar şi iubim, această revoluţie tehnologică va fi cea mai profundă şi complicată tranziţie din istoria umanităţii”, a spus Geoană la festivitatea de absolvire pentru şefii de promoţie de la Universitatea Politehnică Bucureşti.





El a adăugat că decidenţii de astăzi şi de mâine trebuie să ofere o şansă copiilor din mediile defavorizate pentru ca aceştia să reuşească în viaţă.





