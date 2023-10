Mutarea cartierului Henri Coandă, o chestiune de timp? „Trebuie să îl mutăm în Palas”

Despre Cartierul Henri Coandă din Constanţa s-a vorbit mult, au curs râuri de cerneală şi întotdeauna acesta a reprezentat un subiect de discuţie pentru populaţia din oraşul de la malul mării. Recent, a apărut ipoteza ca acest cartier să fie mutat din acea zonă şi să fie reconstruit în zona Palas.Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a fost prezent zilele trecute într-o emisiune televizată la Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, unde a explicat cu lux de amănunte ce intenţionează municipalitatea cu acest cartier de locuinţe sociale.„Vreau să insist pe acest subiect. La un an de zile de când am venit în primărie a ajuns la cunoştinţa mea că există o hotărâre de guvern care datează din 2018, de care eu nu am ştiut prin care un imobil de 5 hectare situat în zona industrială Palas a ajuns din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanţa, însă cu anumite condiţii. Asta înseamnă că imobilul se va utiliza pentru construirea de locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe de fonduri europene în termen de 10 ani de la preluarea acestuia. Deci, ar fi 2028. În cazul în care nu se întâmplă nimic în aceşti 10 ani, terenul redevine al statului. Avem 5 hectare, pe raza oraşului Constanţa, date de către Ministerul Apărării Naţionale, şi ne-am angajat ca acolo să construim un cartier de locuinţe sociale. Am observat că nu există reglementare urbanistică. Atunci, am dat un PUZ care va fi gata la începutul anului viitor, după care vom trece la proiectare şi execuţie. Eu cred că la finalul anului 2024 ne vom apuca de construirea acelui cartier de locuinţe sociale pentru că trebuie să facem un astfel de cartier, întrucât în opinia mea zona Henri Coandă trebuie relocată. Nu vorbesc de ghetourile acelea, pentru că acest PUZ va prevede şi şcoală, grădiniţă şi alte chestiuni de genul acesta”, a declarat Vergil Chiţac.Mai mult decât atât, primarul Constanței a explicat faptul că în opinia sa containerele din Henri Coandă nu alcătuiesc un cartier de locuinţe sociale, pentru că sunt prea mici.Totodată, edilul are în vedere şi mutarea oamenilor care trăiesc în locuinţele de pe strada Ştefan cel Mare, pentru că, spune el, aceştia nu au posibilitatea financiară de a renova acele imobile din centrul Constanţei şi acolo ar trebui să vină investitori cu potenţă financiară ridicată pentru a restaura acele clădiri.„Tot ceea ce înseamnă locuinţe sociale în Henri Coandă, trebuie luate şi mutate în acel loc din zona Palas de care v-am povestit. Chestiile astea din Henri Coandă nici măcar nu sunt locuinţe sociale. Ce vedeţi dumneavoastră acolo, containerele acelea, nu corespund unor locuinţe sociale. Sunt foarte mici. Ele au rezolvat o nevoie, dar vrem să facem un pas înainte. Şi nu vom face doar locuinţe sociale, vom face şi locuinţe convenabile pentru că eu nu cred că este în regulă ca în centrul Constanţei, adică în zona Ştefan cel Mare, în imobilele noastre, actualmente sub administrarea AFI, să mai ţinem locuinţe convenabile. Acele imobile trebuie să ajungă în posesia unor oameni potenţi financiar, care să le repare, să le dea o faţă nouă, pentru că centrul oraşului Constanţa trebuie să arate ca atare. Aceste spaţii trebuie eliberate, oamenilor care locuiesc acolo le vom găsi alte locuinţe, după care urmează licitaţia. În caietul de sarcini punem condiţia ca cei care vin să facă acele clădiri să arate la standarde înalte. Nu se poate face acest lucru cu oameni care nu au bani. Noi, municipalitatea, nu ne permitem acum să facem acest lucru”, a mai spus Vergil Chiţac.Păreri pro şi contra pentru mutare. Unii vor să scape de alţiiEchipa Cuget Liber a mers la faţa locului, în cartierul Henri Coandă, acolo unde în jurul prânzului „bătea vântul”, mai exact, cu greu am găsit o persoană pe stradă.Problemele, de fapt, ar fi seara, chiar noaptea târziu, atunci când unii locuitori, majoritatea de etnie romă, fac scandal, ascultă muzică la maxim, sparg seminţe şi le provoacă disconfort celorlalţi locatari.„Ne-am săturat de ei. Nu mai putem în ritmul acesta. În fiecare seară ne înjură, ne ignoră şi fac scandal. Am chemat poliţia de nenumărate ori şi nu s-a concluzionat nimic. Suntem oameni bătrâni, care vrem linişte, nu destrăbălare, mai ales la ore târzii în noapte”, ne-a declarat Maria P.„Să îi mute, domnule, odată de aici. Vom ajunge să ne omorâm unii pe alţii. Avem şi noi copii, nepoţi, de ce trebuie să îndurăm tot calvarul acesta? Atâta timp cât nu te poţi purta omeneşte, trebuie să pleci. De ce să plecăm noi, cei care respectăm toate legile? Să plece ei!”, a spus şi Andrei T.Cert este că unii oameni s-au săturat de scandalul provocat de grupuri de indivizi care par certaţi cu legea. Aceştia vor să scape de ei, însă cu siguranţă nici ceilalţi nu vor să renunţe la locul pe care îl ocupă acum.Rămâne de văzut dacă mutarea va avea loc şi mai ales în ce condiţii. Vom observa probabil reacţiile oamenilor din Henri Coandă la momentul adevărului. Până atunci, trebuie să existe toleranţă.