Naţionala României a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu Kosovo. „Tricolorii” au şansa lor

Drumul României spre EURO 2024 continuă prin Kosovo. Tricolorii vor juca la Priștina vineri, 16 iunie, în fața unui adversar ce are în componență 23 de jucători ce joacă în străinătate. Printre ei, și Ermal Krasniqi de la CFR Cluj. Singurul fotbalist din campionatul intern este golgeterul Albion Rrahmani de la Balkani.În ceea ce privește valoarea lotului, aceasta este puțin peste 100 de milioane de euro, spre deosebire de cea a noastră, care este, conform evaluării Transfermarkt, cu aproximativ 17 milioane de euro mai mică, iar asta în condițiile în care noi avem 26 de jucători în lot, iar adversarii noștri au doar 24.Cu toate acestea, Kosovo ocupă doar locul 107 în clasamentul FIFA, devansând doar Andorra (153) din grupa noastră. România este pe 46, sub Elveția (12), și în fața Israelului (78) și Belarus (98). În primele două jocuri din preliminarii, Kosovo a obținut două remize, ambele 1-1: în Israel și acasă cu Andorra.În precedenta ediție a Ligii Națiunilor, Kosovo a fost în Liga C, în grupă cu Irlanda de Nord, Grecia și Cipru.Cu 9 puncte, a terminat pe locul 2, după Grecia, 15 puncte. A câștigat dubla cu Cipru și acasă cu Irlanda de Nord, dar a cedat în ambele meciuri cu Grecia și în deplasarea cu nord-irlandezii.În cele 6 partide disputate, kosovarii au marcat de 11 ori. Doar de două ori au făcut-o din afara careului și o singură dată cu capul.Meciul Kosovo – România, programat vineri seara, de la ora 21:45, va fi condus la centru de Danny Makkelie, 40 de ani, din Țările de Jos. Acesta va fi ajutat de conaționalii săi Hessel Steegstra și Jan de Vries, iar cel de-al patrulea oficial va fi Sander Van Der Eijk. Makkelie este inspector de poliție la Rotterdam și arbitru FIFA din 2011. În 2020, a arbitrat finala UEFA Europa League dintre Sevilla și Inter Milano. De asemenea, a arbitrat semifinala dintre Palmeiras și UANL la Campionatul Mondial al Cluburilor 2020 din Qatar. Acesta a fost prezent și la UEFA Euro 2020, unde a fost responsabil de două meciuri din faza grupelor, Anglia – Germania în optimi și semifinala Anglia – Danemarca.Makkelie a fost prezent și la Cupa Mondială 2022, unde a condus două meciuri din faza grupelor.Având în vedere situația din Kosovo, Federația Română de Fotbal a creat un grup de lucru la nivelul instituției și a demarat un dialog cu Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect. În ceea ce privește românii care vor face deplasarea pentru a asista la meciul de la Priștina, suporteri sau jurnaliști români, Ministerul Afacerilor Externe, prin Biroul de Legătură de la Priștina, a transmis o serie de recomandări.Partida va fi una foarte dificilă pentru România, însă rezultatele înregistrate de Kosovo în primele două meciuri ne dau mari speranţe.O echipă care nu poate să învingă Andorra nu ar trebui să fie de speriat. Elevii lui Edi Iordănescu vor da totul să obţină cele trei puncte puse în joc şi să meargă cu un moral bun în Elveţia.