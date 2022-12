Parlamentarii USR din Constanţa au depus 24 de amendamente la bugetul de stat pe anul 2023

Parlamentarii USR au depus peste 500 de amendamente la bugetul de stat pe anul 2023, pe care PSD și PNL vor să îl adopte pe repede-înainte, si care vine cu creșteri de cheltuieli pentru a păstra toate privilegiile și sinecurile politicienilor de la putere.Pentru judeţul Constanţa, parlamentarii USR Remus Negoi şi Stelian Ion au depus 24 de amendamente, printre care:1. Suplimentarea cu sume elaborarea studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru lucrarea Alternativa Techirghiol – autostrada A4 Sud;2. Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru lucrarea Drum Expres Constanța – Tulcea;3. Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru lucrarea “Electrificarea şi modernizarea liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia (43,00 km)”;4. Reabilitarea și restaurarea Muzeului Portului Constanța, fost Pavilion Regal (Cuibul Reginei);5. Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru promenada Mării Negre – municipiul Constanța;6. Studiu preliminar și elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și D.T.A.C. pentru construire Teatru Național în municipiul Constanța;7. Plata drepturilor bănești începând cu 1 ianuarie 2023, pentru persoanele si copiii persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania intre anii 1940-1945;8. Studiu de fezabilitate Telegondola II Mamaia, județul Constanța.În total, grupul parlamentarilor USR a depus peste 500 de amendamente. Multe dintre acestea vizează eliminarea pensiilor speciale și transparentizarea PNDL 3, sprijinirea prosumatorilor din România să producă energiei, creșterea bugetului medicinei de familie, pentru a asigura masă caldă și transport gratuit tuturor elevilor, pentru a reduce impozitarea muncii și pentru a continua proiectele importante de infrastructură.Remus Negoi: „Proiectele propuse de noi, parlamentarii USR din Constanța si din Tulcea, nu sunt numai pentru Constanța. Nu sunt nici măcar numai pentru Dobrogea. Sunt pentru România. Pentru că proiecte de construire a autostrăzii A4 Sud (varianta Techirghiol), a unui drum expres Constanța – Tulcea sau modernizare a căii ferate Medgidia – Constanța ori modernizare a căii ferate Constanța – Mangalia, vor deservi pe toți românii. Vor deservi economia Dobrogei și a României. Și locuitorii din Constanța, Dobrogea și România. Mai mult, proiecte foarte importante pentru comunitățile locale, plus reparații morale și financiare pentru urmașii persoanelor strămutate în anii 40, pe motive etnice, le-am gândit ca fiind normale, firești pentru județul Constanța. Pentru că nouă, la USR, ne pasă cu adevărat de județ, de Dobrogea și de România.”Stelian Ion: „Guvernul Ciucă nu se dezice nici de data asta : același dispreț, aceeași lipsă de interes pentru investiții și dezvoltarea localităților. Bugetul pe 2023 a fost trimis târziu în Parlament, iar acum coaliția PSD-PNL-UDMR face ce știe mai bine: adoptarea legii rapid, fără prea multe discuții, fără nicio preocupare pentru nevoile reale ale comunităților. Amendamentele USR au ca obiectiv principal să direcționeze banii publici acolo unde este nevoie de ei, în proiecte și investiții de care să beneficiem cu toții. Cerem totodată Guvernului să respecte legile, nu să amâne aplicarea lor de la un an la altul, așa cum face cu plata indemnizațiilor pentru urmașii persoanelor persecutate pe motive etnice. Dacă vor să facă economii la buget, să taie pensiile speciale, nu drepturile celor care au avut de suferit din cauza politicilor statului.”