Preşedintele ACoR, filiala Constanţa, Mariana Gâju, prezentă la Bruxelles

În perioada 28-30 noiembrie a avut loc la Bruxelles cea de-a 158-a Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor.În calitate de membru al Delegației Naționale a României și membru al ACoR, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a participat la această sesiune.Miercuri, 29 noiembrie, pe ordinea de zi s-a aflat, printre altele, avizul cu privire la „Promovarea politicilor culturale în zonele rurale în cadrul strategiilor de dezvoltare și coeziune teritorială și al Agendei 2030”, al cărui raportor a fost Csaba Borbely.„Mi-am arătat susținerea față de acest subiect, pornind de la faptul că viața unei națiuni este cultura ei proprie. Susțin păstrarea culturii tradiționale pe teritoriul rural al Uniunii Europene. O comunitate rurală este puternică atunci când își păstrează cultura și noi avem obligația să o păstrăm și să o transmitem copiilor și nepoților noștri. Am evidențiat importanța respectului între naționalitățile conlocuitoare, exemplificând cu regiunea Dobrogea din România, unde conviețuim în armonie, respectând și valorizând fiecare cultură proprie. Consider că această conviețuire respectuoasă este un exemplu demn de urmat pentru păstrarea diversității și promovarea unei societăți incluzive.Am votat acest aviz pentru a contribui la realizarea și declararea Uniunii Europene rurale, precum și desemnarea capitalei rurale europene. Pentru mine, care reprezint regiunile rurale, 85% din teritoriul României și 49,5 % din populația României, este cel mai frumos dar pentru ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.Cel de-al doilea aviz, ce l-a avut ca raportor pe Emil Boc a fost viitorul politicii de coeziunii. Susțin politicile de coeziune, deoarece viitorul Uniunii Europene depinde de viitorul politicii de coeziune, coeziune teritorială, economică și socială.O politică de coeziune puternică este pilonul luptei pentru dezvoltare durabilă a tuturor regiunilor”, a declarat Mariana Gâju.Edilul din Cumpăna nu este la prima acţiune de acest gen. Mariana Gâju, care este şi preşedintele ACoR Dobrogea, se implică ori de câte ori are ocazia în acţiuni care ar putea să le facă o viaţă mai bună oamenilor care trăiesc în mediul rural.Prin aceste vizite la Bruxelles, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, nu face decât să aducă în atenţia Uniunii Europene că şi românii din mediul rural merită un trai mai bun.„Promovarea politicilor culturale în zonele rurale în cadrul strategiilor de dezvoltare şi coeziune teritorială şi al Agendei 2030” este un program care are în vedere şi cultura din mediul rural, nu doar politica în adevăratul ei sens al cuvântului.