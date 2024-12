Primăria Limanu se pregătește de alegeri? Fostul primar a devenit parlamentar

Primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu, a candidat pentru un loc în Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare din partea Partidului Social Democrat şi a şi reuşit să obţină unul.Motiv pentru care nu va mai avea cum să fie primar în localitatea pe care a administrat-o două mandate şi la cârma căreia trebuia să se afle şi pentru cel de-al treilea mandat după alegerile locale din vara acestui an.Aşadar, la Limanu vor trebui organizate alegeri, iar Instituţia Prefectului din judeţul Constanţa se va ocupa de acest lucru.Contactat de „Cuget Liber”, prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a declarat că alegerile se vor organiza conform legii. Picoiu a spus că Daniel Georgescu are un anumit termen până să ia decizia finală, aceea de a merge în Parlament sau de a rămâne în continuare primar la Limanu.Tot Adrian Picoiu ne-a precizat că actualul viceprimar al comunei Limanu, Mihai Feodorof, va avea atribuţii de primar, ceea ce înseamnă că el va trebui să continuie proiectele pe care Daniel Georgescu le avea în desfăşurare.„Domnul Daniel Georgescu are timp 30 de zile să spună oficial dacă va merge în Parlamentul României sau dacă va rămâne primar la Limanu. Din ce am înţeles, va pleca în Parlament, pentru că aşa a declarat. Alegerile pentru Primăria Limanu trebuie să se organizeze în maxim 90 de zile. În tot acest timp, viceprimarul Mihai Feodorof va îndeplini funcţia de primar interimar. Cel mai probabil alegerile se vor organiza la începutul anului viitor. Termenul de 90 de zile poate fi depăşit doar dacă decide Guvernul României. Este foarte posibil ca actualul viceprimar să candideze apoi pentru funcţia de primar, dar asta trebuie să îl întrebaţi pe dumnealui. Noi suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Termenul de 90 de zile poate fi prelungit în cazul în care Guvernul decide să organizeze alegeri în mai multe localităţi din ţară, care se află în aceeaşi situaţie. Şi, în acest caz, probabil se va stabili o dată în care să existe alegeri în toate localităţile care se află în această situaţie. Vom vedea ce va fi. Poate se răzgândeşte domnul Georgescu şi nu mai pleacă de la primărie, dar, aşa cum v-am spus, eu ştiu că va merge în Parlament”, a declarat Adrian Picoiu.Situaţia nu este singulară în ceea ce priveşte preluarea atribuțiilor conducerii unei primării în judeţul Constanţa. Unul dintre cazurile cunoscute este comuna Adamclisi, acolo unde primarul Dorina Cicilia Şerbănescu a decedat, iar viceprimarul Ion Dumitru a obţinut imediat atribuţii de primar.Acum, întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă viceprimarul din Limanu, Mihai Feodorof, va candida la viitoarele alegeri pentru funcţia de primar şi dacă va reuşi să aibă câştig de cauză. „Cuget Liber” l-a contactat telefonic pe Mihai Feodorof, însă, din păcate, acesta nu a putut fi găsit.Rămâne de văzut cum se va soluţiona cazul în ceea ce priveşte viitorul primar al comunei Limanu.