Primăriile din județul Constanța lucrează la organigrame

La finalul ultimei şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean Constanţa, preşedintele CJC, Florin Mitroi, a anunţat că se vor face reorganizări în instituţia pe care o conduce, urmând ca aceste măsuri să fie puse în aplicare într-un interval de șase luni.Reamintim că, în acest moment, Consiliul Judeţean Constanţa are un număr de 307 de angajaţi, iar Florin Mitroi are de gând să păstreze aproximativ 201 dintre aceştia.Cel mai probabil, va fi vorba despre desființarea a 50 de posturi, iar pentru alte 50 de funcții vacante nu se vor mai face angajări.Reorganizarea la nivelul Consiliului Judeţean Constanţa se propagă și la nivelul primăriilor din județ, care urmează să-și regândească organigramele.Un exemplu este Primăria oraşului Murfatlar, acolo unde în acest moment există aproximativ 60 de angajaţi. Contactat de „Cuget Liber”, primarul Gheorghe Cojocaru a declarat că se lucrează la o reorganizare în primăria pe care o conduce. „Ne gândim serios să facem restructurări, chiar dacă în acest moment organigrama noastră nu este completă. În organigramă este prevăzut un număr de 79 de posturi, iar noi avem aproximativ 60 de angajaţi. Este destul de complicat. Nu ne-a spus nimeni că trebuie să dăm oameni afară, dar analizăm acest lucru. Avem angajaţi care se ocupă de asistenţă socială, mai avem angajaţii care se ocupă de proiectele care provin din fonduri europene şi aş putea să mai amintesc şi despre şoferul microbuzului care transportă elevii. Nu pot spune că aceşti angajaţi sunt în pericol momentan, dar vom vedea ce va fi. Pe de altă parte, noi nici nu putem să facem angajări în acest moment. Avem vreo 10 posturi care sunt vacante şi legea nu ne permite să angajăm alţi oameni pe acele posturi. Este clar că nu excludem posibilitatea unor restructurări”, ne-a declarat Gheorghe Cojocaru.Echipa „Cuget Liber” a luat legătura şi cu primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu. Acesta a spus că nu se pune momentan problema unor restructurări în primăria pe care o conduce, dar a lăsat totuşi să se înţeleagă că, dacă va fi cazul, acest lucru se va întâmpla.„Avem peste 300 de angajaţi. Aici includem şi îngrijitorii pentru persoanele cu dizabilităţi, care sunt aproximativ 150. Nu îi putem da afară, dar numărul lor trebuie să fie raportat la numărul persoanelor care au astfel de probleme. Mai fac referire şi la compania care furnizează agentul termic. Şi acolo sunt câţiva angajaţi care ţin de primărie. Foarte mulţi oameni s-au debranşat şi au trecut la sistemul de încălzire centralizată. Şi atunci nu se mai justifică un număr mare de angajaţi pentru firma care furnizează agentul termic. Eu, de altfel, am şi încurajat oamenii să se racordeze la sistemul de încălzire cu gaze”, a explicat Cristian Radu.Există totuşi şi unele primării din judeţul Constanţa care nu vor face restructurări. Una dintre acestea este Primăria Poarta Albă, care în acest moment are 17 funcţionari publici şi organigrama include 44 de posturi.„Nu avem cum să facem restructurări. În primul rând noi nu am acoperit organigrama. Până la 44 mai este cale lungă. Nu ştiu dacă vom mai face angajări. Nu vă pot spune acest lucru în acest moment”, ne-a explicat primarul Vasile Delicoti.Un alt exemplu de primărie care nu va face restructurări este cea de la Lipniţa, acolo unde, după cum a declarat primarul Florin Nicolae Dinu, sunt angajați 14 salariați, iar organigrama presupune 23 de posturi.