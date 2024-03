Primarul din Lipniţa, Florin Nicolae Dinu, despre proiecte şi viaţa din localitatea aflată la 100 de km de Constanţa

Comuna Lipniţa din judeţul Constanţa se află la 100 de kilometri de oraşul de la malul mării şi, în prezent, nu dispune de toate nevoile pe care ar trebui să le aibă o localitate. Din acest motiv, primarul Florin Nicolae Dinu a decis, încă din 2020 când a câştigat alegerile, să scoată la liman localitatea.Edilul a povestit recent, într-o emisiune televizată la Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, despre experienţa pe care a dobândit-o până în prezent şi despre unele proiecte pe care le-a implementat pentru comuna Lipniţa.„De când am câştigat alegerile pentru primărie, acum patru ani, a fost o perioadă foarte grea. Am navigat şi veneam acasă periodic din 5 în 5 luni şi nu vedeam nicio schimbare. Am candidat la îndemnul cetăţenilor.Mi-am făcut o echipă de oameni tineri, oameni ai comunei. Eu nu am afaceri. Eu trăiesc doar din salariul meu. Am fost la domnul Bogdan Huţucă şi i-am zis că vreau să candidez. Nu am avut nicio tangenţă cu administraţia locală. Dar vreau să vă spun că cel mai important este să ai o echipă bună în primărie şi aici mă refer la consilieri. Asfaltarea a fost foarte grea. Avem șapte sate şi sunt foarte împrăştiate. Facem transportul elevilor cu două microbuze învechite. Nu exista decât pământ şi piatră. Eu, cum am ajuns primar, am discutat cu consilierii şi le-am zis că vreau să punem asfalt, să avem apă şi canalizare. Am reuşit să fac două reţele de apă în satul Cuiugiuc, o reţea de canalizare în comuna Lipniţa şi să asfaltez nouă kilometri de drum până în prezent. Vă spun sincer că la început nu ştiam cum se rezolvă lucrurile. Dar, cred eu că acum am experienţă. Suntem în ariile protejate şi îţi trebuie multe autorizaţii de la mediu. Între timp am rezolvat multe probleme. Eu comunic cu cetăţenii în fiecare zi. Acest lucru este un avantaj, dar poate fi şi un dezavantaj. Pentru că, la un moment dat, nu ai timp să răspunzi la telefon şi atunci cetăţeanul te ceartă”, a declarat Florin Nicolae Dinu.Edilul a mai povestit că se întâlneşte zilnic cu cetăţenii şi le răspunde la telefon ori de câte ori poate, ascultându-le problemele.„Este foarte greu să atragi fonduri europene. Dar te obişnuieşti cu greul. M-am înţeles bine şi cu cei din Consiliul Judeţean Constanţa, m-au ajutat. Am semnat un nou contract pentru canalizare. Toţi locuitorii din Lipniţa vor avea canalizare. Proiectul include toate străzile din localitate iar staţia de epurare se va afla la 600 de metri de ultima locuinţă din sat. Aş vrea să mai facem un proiect pentru fose septice zonale în unele localităţi, inclusiv pentru şcoli. Ne trebuie şi o maşină de vidanjat. Majoritatea oamenilor au apă în această comună, dar problema apei se regăseşte în Cuiugiuc şi în Izvoarele. Dar am semnat acum un nou proiect şi vom rezolva această problemă. Valoarea va fi de două milioane 400 de mii de lei. Mă întâlnesc mereu cu cetăţenii în aceste localităţi şi ei mă trag la răspundere. Am avut probleme cu avizele şi din acest motiv nu am reuşit să rezolvăm problema. Noi mai avem şi un sat foarte mic, Goruni, şi vrem să ducem apă şi acolo”, a mai transmis edilul.Nu în ultimul rând, Florin Nicolae Dinu a vorbit şi despre problema tinerilor din localitate, care sunt din ce în ce mai puţini, spre deloc.„Oamenii se descurcă foarte greu în comună. Nu sunt locuri de muncă, populaţia este îmbătrânită pentru că tinerii au plecat. Oamenii se ocupă cu agricultura şi mai există crescătorii de animale. Am vrut la un moment dat să facem o mică fabrică în zonă, o fabrică care să folosească la orice. Dar a început războiul şi totul s-a blocat. Au plecat toţi tinerii. Am mai discutat cu ei, dar nu sunt interesaţi să rămână şi să muncească în comună. Am început să renovăm şcoala veche din Canlia. Fără educaţie nu se poate face nimic”, a concluzionat Florin Nicolae Dinu.