Primarul Dumitru Jeanu: „Nicio stațiune nu este pregătită pentru un festival de asemenea dimensiuni”

Anul acesta, alegerile locale de la Costineşti au fost destul de controversate. După cum toată lumea ştie, au existat două rânduri de alegeri şi astfel, dacă în primă fază cei doi candidaţi erau despărţiţi de un singur vot, la reluarea alegerilor au existat 12 voturi diferenţă.Marele câştigător, Dumitru Jeanu, cel care a candidat din partea PSD şi care era deja primar în funcţie, a trecut prin mari emoţii, însă acum este relaxat, pentru că totul s-a terminat cu bine pentru el şi pentru partidul din care face parte.Prezent într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Dumitru Jeanu a povestit prin ce a trecut pe perioada alegerilor.„Toată perioada alegerilor a fost foarte obositoare şi stresantă, dar eu mă bucur că s-a făcut dreptate. Oamenii au ales să mă desemneze pe mine pentru a fi primarul lor pentru încă patru ani de acum încolo. Am avut mari emoţii, am fost aproape să fac infarct. A fost o luptă foarte strânsă între două partide foarte puternice. Mă bucur că a ieşit aşa, pentru că era păcat de munca din cei patru ani în care nu am avut majoritate în Consiliul Local. Am tras singur şi rezultatele se văd. Avem multe de făcut în următorii ani. Proiectele ne vor ieşi, cu siguranţă. Contracandidatul meu a avut mai mult timp liber decât mine şi a mers la cetăţenii din Schitu şi le-a promis foarte multe lucruri. Cu toate acestea Schitu a fost mai vitregit în ultimii ani. Mie nu mi-a plăcut niciodată să promit, dar dacă nu în toamna acestui an, cel târziu în primăvara anului viitor vor avea asfalt pe principalele patru străzi. Zilele acestea am primit finanţare pentru un teren de fotbal sintetic în Schitu. Supărarea cea mai mare a locuitorilor de acolo a fost cea legată de străzile care au fost distruse de lucrările RAJA”, a declarat Dumitru Jeanu.Nu în ultimul rând, edilul a vorbit şi despre evenimentul anului care a avut loc la Costineşti, festivalul „Beach, please!”.A fost o adevărată provocare pentru autorităţile locale şi pentru administraţia locală din Costineşti să gestioneze ceea ce s-a întâmplat pe perioada festivalului.„A fost cea mai mare provocare a vieţii mele. Mă bucur că am finalizat cu bine acest festival. Sunt foarte multe lucruri care nu se văd, înafara festivalului în sine. Am ieşit bine din acest festival, îi felicit pe organizatori. Dacă la prima ediţie au fost 25.000 de oameni, la a doua 40.000, iar acum ne-am dus la 120.000 de oameni. De trei ori mai mult. Costineştiul nu este pregătit pentru astfel de evenimente şi cred că nicio staţiune nu este pregătită pentru aşa ceva. Dar, cu restricţiile care au fost impuse, de circulaţie, cu măsurile luate, cu parcarea organizată foarte bine, s-a evitat aglomeraţia din Costineşti. Mulţumesc tare mult autorităţilor, poliţiei, jandarmeriei, celor de la ISU, pentru că fără ei nu puteam să gestionăm festivalul. Nu ne-am aşteptat la un număr mare de oameni şi ne-am trezit cu foarte multe maşini. Aglomeraţia care a fost provocată pe drumul principal s-a produs din cauza faptului că toţi au vrut să plece în acelaşi timp. Toată lumea a auzit de Costineşti. Mă bucur că anul acesta am atras foarte mulţi turişti străini. Au fost bulgari, turci, englezi. Este un mare plus. Toată lumea a avut de câştigat. Le cer scuze şi celor care au fost nemulțumiți pentru că au fost câteva străzi blocate, dar trebuie să dea dovadă de înţelegere”, a mai spus Dumitru Jeanu.