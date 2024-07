Primarul Mariana Gâju nu are timp de vacanţe. Ce proiecte are în implementare la Cumpăna

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, nu are timp de vacanţă în plină vară. Aceasta a trecut imediat la treabă după alegerile locale din 9 iunie şi se ocupă în prezent de proiectele care vor dezvolta localitatea în viitorul apropiat. Invitată într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Mariana Gâju a vorbit despre activitatea sa din această perioadă.„Nu am timp să merg în vacanţă. Trebuie să spun că aceste proiecte pe care noi le avem în curs de implementare, încă au nevoie de finalizat diferite etape. Şi atunci, tu, ordonator de credite, te-ai apucat deja de munca celuilalt mandat, chiar dacă, oficial, el se încheie la finalul lunii septembrie, urmând după aceea, într-o altă componenţă a consiliului local, să ducem la capăt proiectele de investiţii. Deja a început campania electorală pentru alegerile din anul 2028. Campania înseamnă proiectele care încă nu sunt foarte bine puse la punct. Trebuie să mergem la nivelul ministerelor şi să vedem de ce unele proiecte nu pot avansa. Avem nevoie de unele avizări care trebuie efectuate pentru ridicarea pe SICAP a unor achiziţii”, a declarat Mariana Gâju.Edilul a mai vorbit şi despre unele proiecte care sunt în acest moment în implementare dar şi despre altele care vor fi implementate pe viitor.„Vorbim despre proiectul de asfaltare a teritoriului şoselei Constanţei. A fost nevoie de finalizarea avizului de mediu, o nouă ajustare a avizului de la RAJA, având în vedere conducta care străbate această stradă şi care străbate totodată 7 localităţi ale judeţului Constanţa. Sunt proiecte vitale pentru care noi aşteptăm să fie ridicate pe SICAP pentru construirea acestora. În comuna noastră, chiar dacă este caniculă, continuă lucrările la cele 64 de unităţi locative de tip ANL. Începem să prindem speranţă că până la finalul anului unul dintre cele două blocuri va fi finalizat. Instalaţiile sanitare sunt aproape gata. Concomitent, exteriorul merge cu finisaje. Bineînţeles că lucrările continuă şi la celălalt bloc care a ajuns la plafonul de la nivelul patru. Sunt importante aceste proiecte având în vedere că ele asigură un acoperiş deasupra capului pentru tinerii care doresc să intre în posesia unei asemenea locuinţe. Aşteptăm să fie declarat eligibil proiectul de platformă comunală pentru gunoiul animalier. Ne trebuie fonduri pentru acest lucru. Avem în acelaşi timp un alt proiect de parc fotovoltaic. Aşteptăm să fim chemaţi pentru semnarea contractului de finanţare. Am făcut demersuri pentru a putea avea încă o etapă de proiecte prin PNRR pentru anveloparea energetică a locuinţelor”, a mai spus primarul.Pe de altă parte, Maraina Gâju a explicat pentru cetăţeni care sunt procedurile de implementare a proiectelor.„Se deschid diverse axe dar dacă nu eşti pregătit cu documentele necesare, nu poţi demara toate procedurile. Pleacă trenul din gară şi noi nu putem să ne urcăm în el. Dacă fondurile europene vor fi din nou o oportunitate pentru comunele României se poate face ceva, dar altfel nu. Sunt proiecte pe care le aşteptăm. Comuna Cumpăna are depuse mai multe proiecte care sunt necesare pentru dezvoltarea localităţii”, a explicat Mariana Gâju.