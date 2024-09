Primarul Vergil Chiţac, clarificare pentru cetăţenii municipiului: „Ne împrumutăm pentru a duce proiectele mai departe”

Primarul municipiului Constanţa a explicat pentru locuitorii oraşului de la malul mării de ce în ultima şedinţă de consiliu local s-a votat un proiect prin care municipalitatea se va împrumuta cu suma de 270 de milioane de lei.Prezent într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a Trustului de presă „Cuget Liber”, edilul a adus precizări privind necesitatea acestui împrumut.„Grupul USR a votat acum împotriva împrumutului, însă au votat şi împotriva primului împrumut. Este un împrumut destinat să cofinanţeze proiectele de dezvoltare pe care le avem în oraşul Constanţa. Acesta din urmă conţine proiecte prin PNRR. Vorbim de reabilitarea şcolilor, despre spitalul de oncologie-cardiologie sau CET-ul. Aceste proiecte au fost semnate. Ele sunt în diferite stadii de implementare. În marea majoritate sunt în licitaţii. Pentru unele am semnat contracte de execuţie. M-am întâlnit cu directorii de la Şcoala 23 şi Colegiul Tomis pentru că deja vom vedea schele pe aceste instituţii de învăţământ. Sunt contracte semnate de noi. Încă din faza de aplicaţie ştiam că o să avem cofinanţare. Analiza noastră pe buget a dus la concluzia că trebuie să facem acest împrumut pentru că acest oraş are nevoie de multe investiţii şi nu ne putem consuma toţi banii de la buget pe cofinanţări. Mai avem nevoie şi de parcuri, care iată nu sunt finalizate. Am recurs la un împrumut. Modelul acesta economic de a dezvolta oraşul şi de a investi în proiecte publice este unul pe care eu nu îl negociez cu nimeni şi nu îl abandonez. Acest model a făcut ca în cei patru ani de zile, în Constanţa, incluzând şi proiectele RAJA, să investim 300 de milioane de euro. Primăria municipiului Constanţa, împreună cu RAJA au fost cei mai mari investitori în Constanţa”, a declarat primarul municipiului.Totodată, Vergil Chiţac spune că este supărat pe grupul consilierilor locali USR din Constanţa pentru că au votat împotriva acestui împrumut.„Acum să vă explic de ce sunt supărat. Vorba marelui Tudor Arghezi. Nu poţi una să spui şi alta să fumezi. Ei sunt partid de dreapta. Partidele de dreapta prioritizează investiţiile în detrimentul staţiilor sociale. Faceţi o cercetare şi veţi vedea că toate propunerile lor sunt în favoarea prestaţiilor sociale. Nu poţi să spui că eşti partid de dreapta şi să nu fii de acord cu împrumutul care cofinanţează proiecte de dezvoltare. Am auzit că ei se plâng că nu se mai dau bani pentru rechizitele şcolare. Este un proiect social. Partidele de stânga, care sunt înclinate către prestaţii sociale, le pot înţelege. Şi vreau să lămuresc. Acest proiect nu a fost finanţat. De la începutul anului, de când s-a făcut bugetul, am spus că nu mai finanţăm rechizitele şcolare. Unele motive ţin de faptul că aceste rechizite şcolare erau de proastă calitate. Se plângeau şi părinţii. Şi vorbim de 4 milioane şi jumătate de lei, pe care i-am luat de la funcţionare şi i-am dus la dezvoltare. Păi ei, cei de la USR, nu au ştiut de la începutul anului că rechizitele nu se finanţează? De ce vin ei acum, în septembrie şi fac din acest lucru un tam-tam? Este vorba despre un împrumut pe care îl contractăm de la bănci, iar acest împrumut va finanţa doar proiectele europene. Efectul împrumutului va fi că noi va trebui să plătim dobânzi şi rata împrumutului în 20 de ani”, a mai spus Vergil Chiţac.