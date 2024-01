Proiectul de suspendare al PUZ-ului din Mamaia, pus în consultare publică. „Este un pas important al demersului nostru!

Proiectul de suspendare al Planului Urbanistic Zonal Mamaia, inițiat de USR Constanța, a fost pus în consultare publică. Constănțenii pot trimite sugestii și propuneri până pe data de 8 februarie.Preşedintele USR Constanţa, deputatul Stelian Ion, s-a declarat mulţumit de evoluţia proiectului şi a explicat de ce este un lucru bun pentru comunitate, în opinia sa, că aceste construcţii se vor suspenda.„Este un pas important al demersului nostru de a pune stop unui lung șir de abuzuri și combinații imobiliare susținute, fără nicio jenă, de administrațiile PSD și PNL. Planul actual este vechi și a permis, de-a lungul anilor, o expansiune plină de lăcomie a dezvoltatorilor imobiliari.O situație similară a fost și în cazul cartierului Palazu Mare. Datorită proiectului de suspendare a PUZ-ul din zonă, inițiat și votat anul trecut, am reușit să punem capăt dezastrului urbanistic. Se poate!Amintim că, doar în cursul anului 2023, pe masa consilierilor locali au fost supuse la vot o serie de proiecte cu dedicație, ce vor permite ridicare a sute de metri cubi de beton în Mamaia: un restaurant în mijlocul bazinului de apa cu focă de la Perla, un bloc de apartamente în locul Grădinii de Vară, unde erau centrele comerciale, un alt bloc de apartamente pe spațiu verde şi un mastodont de beton de 14 etaje pe malul lacului Siutghiol în zona de nord a stațiunii. De asemenea, în luna martie, majoritatea PNL-PSD a aprobat, la inițiativa primarului Chițac, vânzarea unei bucăți de plajă către șeful PSD Constanța. În 2021, proiectul de suspendare a PUZ Mamaia a ajuns pe masa consilierilor locali, însă PSD și PNL au votat împotrivă, demonstrând că mai erau multe betoane de ridicat în stațiune, ceea ce s-a și întâmplat. Consilierii USR au fost singurii care au votat pentru suspendare. A venit vremea ca Mamaia și Constanța să se îndrepte într-o altă direcție, iar tunurile imobiliare date de băieții cu relații la partide să devină istorie”, a declarat Stelian Ion.La rândul său, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, spune că acest proiect de suspendare a PUZ-ului din Mamaia era o necesitate pentru comunitatea din Constanţa.„Proiectul de suspendare a PUZ Mamaia se află acum în consultare publică. Este o măsură extrem de necesară pentru a pune stop dezvoltării imobiliare haotice din stațiune, până când va fi adoptat și va intra in vigoare un nou PUZ, adecvat vremurilor de azi. Este o situație similară vechiul PUZ din cartierul Palazu Mare, pe care, cu sprijinul și implicarea locuitorilor din zonă, am reușit să-l suspendăm. Spre exemplu, un nou PUZ în Mamaia nu va mai permite apariția unor mastodonți din beton la un metru de pasarela pietonală sau distrugerea fără sens a spațiilor verzi doar pentru a satisface anumiți dezvoltatori imobiliari cu relații la partidele politice. La Grădina de Vară din Mamaia investitor este un lider PNL din judeţul Ialoniţa, Vasile Cîrîc”, a spus şi senatorul Remus Negoi.Liderul consilierilor locali USR Constanţa, Florin Cocargeanu, spune că acest proiect reprezintă o etapă importantă pentru stoparea construcţiilor ilegale din staţiunea Mamaia.„Toată lumea cred că a văzut, zilele acestea, știrea difuzată pe toate posturile naționale cu acea clădire construită la doar un metru de una dintre pasarelele din Mamaia. Suspendarea actualului PUZ Mamaia nu doar că va stopa aceste aberații imobiliare, însă va permite adoptarea unui nou PUZ. Este o etapă importantă, ce vine după zeci de ani în care stațiunea a fost un fief al dezvoltatorilor imobiliari. S-a construit abuziv, ilegal și, în multe cazuri, fără noimă. Precum în cazul suspendării PUZ-ului din Palazu Mare, acest demers este o gură de aer și o linie pe care USR Constanța și-a propus să o urmeze în continuare”, a spus şi Florin Cocargeanu.