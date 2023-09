Remus Negoi a sesizat Garda de Mediu cu privire la două terenuri împrejmuite pe malul lacului Siutghiol

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, nu rămâne impasibil atunci când vine vorba de protejarea naturii din judeţul de la malul mării. Remus Negoi a fost personal în cartierul Palazu Mare, pe marginea lacului Siutghiol, acolo unde două terenuri au fost împrejmuite de către firma Master Fishing SRL.Senatorul acuză faptul că proprietarul a creat un fel de drum pe lângă un mic canal care se varsă în lacul Siutghiol pentru a putea să îşi deplaseze barca pe care o are în dotare. Pe lângă faptul că în opinia lui Remus Negoi acel teren a fost împrejmuit ilegal, acesta mai spune că a sesizat Garda de Mediu cu privire la acest aspect.„Pentru ca astfel de lucruri să nu rămână nesancţionate am sesizat mai multe instituţii ale statului cu privire la faptul că o parte a malului lacului Siutghiol din zona Palazu Mare este împrejmuită, iar acest lucru provoacă daune mediului înconjurător. Mai mult decât atât, canalele din zonă au fost exploatate, acest lucru încălcând legea privind ariile protejate. Am trimis încă de anul trecut o adresă către Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură în care am prezentat această situaţie şi am întrebat dacă au fost eliberate autorizaţii pentru zona lacului Siutghiol şi în situaţia în care există aceste autorizaţii cine sunt beneficiarii şi dacă au dreptul să monteze garduri pentru a încercui zona.De asemenea, am înaintat o solicitare şi către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. În răspunsul primit s-a confirmat faptul că lacul Siutghiol face parte dintr-o arie naturală protejată pentru care ANANP reprezintă autoritatea responsabilă cu rol în administrarea acesteia. În urma sesizării pe care am înaintat-o au fost efectuate verificări la faţa locului şi au fost identificate două terenuri împrejmuite care aparţin societăţii Master Fishing SRL. În plus, pe unul dintre terenuri a fost găsită o rampă veche. În urma verificărilor nu s-au aplicat sancţiuni, dar mi s-a transmis că pe măsură ce se va clarifica situaţia terenurilor si a lucrărilor aferente acestora se vor lua măsurile care se impun.Pentru că situaţia a rămas neschimbată am solicitat Gărzii de Mediu Constanţa să fie trimis Corpul de Control pentru a efectua verificări, având în vedere că pe partea de canal există o rampă de acces săpată în mal, iar gardul este amplasat între două pâlcuri de stuf în mijlocul lacului.Garda de Mediu Constanţa a confirmat faptul că societatea care a împrejmuit terenul de pe malul lacului Siutghiol nu avea actul de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. Firma a fost amendată şi s-a dispus desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenurilor la starea iniţială.Deocamdată, sancţiunile au fost suspendate până la soluţionarea litigiului pe cale judecătorească deoarece societatea a contestat măsurile. Sper ca justiţia să îşi facă treaba, iar cei care nu respectă normele de protecţie a mediului să nu scape de sancţiuni.Tocmai pentru astfel de situaţii este necesară infiinţarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu”, a declarat Remus Negoi.