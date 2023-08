Remus Negoi, despre activităţile în USR desfăşurate pentru Constanţa. „Ne vom continua treaba”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, se află în această perioadă în vacanţă, însă nici când se află în concediu, acesta nu uită de problemele de care trebuie să se ocupe atunci când este la serviciu.Remus Negoi a explicat pentru Cuget Liber faptul că s-a ocupat personal împreună cu alţi colegi ai săi din USR de igienizarea canalului care leagă Lacul Siutghiol de Lacul Tăbăcăriei.„Demersurile USR și presiunea publică au dat rezultate. Canalul care face legătura între lacurile Tăbăcărie și Siutghiol a început, în sfârșit, să fie curățat. Canalul ajunsese un fel de groapă de gunoi, era plin cu vegetație crescută în exces și gunoaie, un adevărat focar de infecție.Am transmis numeroase semnale de alarmă și am sesizat Garda de Mediu, împreună cu Stelian Ion, cu privire la dezastrul de pe Lacul Tăbăcărie și, mai ales, de pe canalul care face legătura cu Lacul Siutghiol. În prima fază, Primăria lui Chițac a transmis public că nu intră în atribuțiile sale să intervină pentru curățarea zonei. O minciună!Între timp, câțiva agenți economici au curățat cât au putut zona și, abia marţi ne-a comunicat și Vergil Chițac că Primăria s-a apucat de treabă pentru curățarea canalului. Dar nu trebuie să se oprească aici. Lacul Tăbăcărie trebuie curățat în întregime. A fost nevoie să facem sesizări la Garda de Mediu, să-i cerem în scris primarului Chițac să intervină, ca să înțeleagă că este treaba Primăriei să curețe și să igienizeze zona.Este important ca fiecare dintre noi să pună presiune pe administrația Chițac-PSD-PNL. Este vital să sesizăm toate incompetențele, derapajele și bătăile de joc pe care le descoperim în acest oraș, pentru că lor nu le pasă de sănătatea, siguranța și viețile noastre”, a declarat Remus Negoi.Deputatul a vorbit, de asemenea, despre deşeurile care există la Termele Romane şi la Poarta Mare a Cetăţii Tomisului, dar şi despre Grădiniţa Nr. 16, care trebuie reabilitată.„Am fost la Termele Romane la Poarta 1 şi am fost şi la Poarta Mare a Cetăţii Tomisului, iar ambele au rămas în paragină pentru că în trecut colegii mei s-au ocupat şi au făcut demersuri pentru ca aceste locuri să fie igienizate şi s-a întâmplat acest lucru. Acum, după ce au ales să îl dea afară pe viceprimarul USR, nu s-a mai întâmplat nimic. Am mai fost împreună cu Florin Cocargeanu la Grădiniţa Nr.16, care este lângă Liceul Eminescu şi chiar este parte a Liceului Eminescu. Este o anexă. În acest moment, pentru că este monument istoric, trebuie să vă spun că are nişte probleme legate de acoperiş. Nu ştiu de ce nimeni nu s-a implicat până acum, iar acei copii la toamnă vor fi înghesuiţi într-un demisol al Liceului Eminescu, în loc să înveţe în acea grădiniţă. Din păcate nu se ştie când vor avea loc lucrările de reparaţie”, a mai spus Remus Negoi.Nu în ultimul rând, senatorul ne-a vorbit şi despre Pădurea Comorova, acolo unde a mers personal să observe faptul că în continuare există defrişări.„Am fost la Pădurea Comorova împreună cu alţi colegi. Am filmat acolo ceea ce noi ştiam că se întâmplă demult, mai exact faptul că acea pădure este în risc major de a fi defrişată. Este furată bucată cu bucată şi apar blocuri sau hoteluri sau vile. Ne vom continua treaba. Noi vom termina vacanţa pe 1 septembrie şi mă voi întoarce în Parlament cu forţe proaspete”, a concluzionat Remus Negoi.