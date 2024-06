Românii îşi aleg reprezentanţii în administraţia locală. Peste 200.000 de candidaturi în toată ţara

Românii îşi vor alege duminică, 9 iunie, reprezentanţii în administraţia locală, mai exact primarul general al capitalei, preşedinţii de consilii judeţene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ai consiliilor judeţene, primarii localităţilor/ primarii de sectoare ale Capitalei, precum şi membrii în consiliile locale ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.În acest an, 207.389 de candidaturi au fost înscrise pentru alegerile locale, a anunţat, zilele trecute, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă.Numărul total de candidaturi este mai mic cu aproape 20% faţă de anul 2020, când au fost 256.038 de candidaturi, şi de 2016 când au rămas definitive 267.242 de candidaturi, după cum reiese din raportul realizat de Expert Forum pentru alegerile locale din 2024.Formaţiunile politice au depus liste de candidaturi în diverse alianţe la nivel local sau au ales să concureze singure la acest scrutin.Raportul Expert Forum evidenţiază că cei mai mulţi candidaţi pe listele unei alianţe sunt din partea Alianţei Dreapta Unită - 10.784, urmată de Alianţa Dreapta Unită USR-PMP (2009). Alianţa Forţa Dreptei USR + FD a înscris încă 200 de candidaţi. În schimb, conform Expert Forum, datele arată că PSD şi PNL au mers mai degrabă separat la alegerile locale, întrucât numai 845 de candidaţi au fost înscrişi sub Alianţa electorală PSD - PNL, în şapte judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde s-au depus 215 candidaturi.Cei mai mulţi candidaţi au fost propuşi de PSD - 52.048, PNL - 51.373, AUR - 33.729, USR - 13.328 şi PMP - 10.014. UDMR are 8.147 de candidaţi. Au fost depuse şi 1.118 candidaturi independente.La alegerile de duminică, 9 iunie, vor fi aleşi 3.186 de primari ai localităţilor şi primarul general al capitalei, precum şi 3.186 de consilii locale şi judeţene.