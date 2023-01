Salman Rushdie revine cu o nouă carte şi un mesaj: „Cuvintele sunt singurele învingătoare”

La aproape şase luni după ce a fost atacat cu brutalitate, scriitorul Salman Rushdie se recuperează şi lansează un nou roman, lumea literară raliindu-se pentru a-l susţine, relatează miercuri The New York Times.În „Victory City”, un nou roman semnat de Salman Rushdie, o povestitoare şi poetă talentată creează o nouă civilizaţie prin puterea imaginaţiei. Binecuvântată de o zeiţă, ea trăieşte aproape 240 de ani, suficient pentru a asista la ascensiunea şi căderea imperiului ei din sudul Indiei, însă moştenirea ei durabilă este un poem epic.„Tot ce rămâne este acest oraş al cuvintelor”, scrie poeta, Pampa Kampana, la finalul epopeii sale, pe care o îngroapă într-un vas, pe post de mesaj adresat generaţiilor viitoare: „Cuvintele sunt singurele învingătoare”.Sub forma unui text al unei epopei medievale sanscrite redescoperite, „Victory City” vorbeşte despre crearea de mituri, arta narativă şi puterea persistentă a limbii. Este, totodată, o revenire triumfală pe scena literară pentru Rushdie, care s-a retras timp de mai multe luni din viaţa publică, pentru a se recupera după ce a fost înjunghiat cu brutalitate pe scenă, anul trecut, la New York, în timpul unui eveniment cultural.