Se ieftinește gigacaloria la Constanța. Cetățenii vor plăti mai puțin pentru apă caldă și căldură

Prețul gigacaloriei pentru populație scade de la 450 de lei la 350 de lei! După doi ani de șantier neîntrerupt, constănțenii vor avea și primele beneficii. Proiectul de hotărâre prin care se ieftinește gigacaloria a fost votat, ieri, în ședința Consiliului Local la propunerea primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac. Noul preț va fi aplicat pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024. Datorită lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice primare și secundare, lucrări realizate pentru prima dată după 50 de ani de la punerea în funcțiune a sistemului de termoficare în municipiul Constanța pierderile din rețea au scăzut la jumătate și gigacaloria s-a ieftinit de la 1.910 lei la 1.284.



Practic, înainte, în fiecare oră, se pierdeau între 250 și 450 metri cubi de apă fierbinte, pierderi subvenționate din bugetul local ani la rând. Scăderea prețului gigacaloriei la 1284 de lei a permis și scăderea prețului pentru populație de la 450 de lei la 350 de lei. În același timp această ieftinire aduce o economie la bugetul local.



La prețul de 1910 lei pentru o gigacalorie practicat până acum, respectiv 450 de lei pentru populație, pentru perioada noiembrie 2023-martie 2024, valoarea totală a subvenției acordate de Primăria Constanța ar fi fost de 121.547.772,18 lei.



La un preț de 1284 lei/Gcal, respectiv 350 lei pentru populație, pentru aceeași perioadă, noiembrie 2023-martie 2024, subvenția acordată de municipalitate va fi de 80.435.280,47 lei. Vorbim, așadar, despre economisirea a 41.112.491,71 lei de la bugetul local.



În altă ordine de idei, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, anunţase încă de săptămâna trecută că acest lucru se va întâmpla.



Constănţenii au avut foarte mult de suferit, mai ales în această iarnă, când vremea nu a fost deloc prielnică şi au fost nevoiţi să plătească foarte mult pentru a beneficia de apă caldă şi căldură. Acum, acest vot al consilierilor vine ca o oportunitate pentru cetăţeni, iar aceştia îşi pot gestiona mai bine veniturile.



Chiar şi pe reţelele de socializare constănţenii și-au manifestat părerea imediat după încheierea şedinţei de Consiliu Local şi au spus că se bucură pentru ceea ce au votat consilierii vizavi de preţul gigacaloriei.



„Ce bine că se ieftinește! Este enorm de scump”, a fost mesajul unei cititoare a ziarului nostru.



Votul consilierilor vine astfel ca o mana cerească pentru cetăţenii oraşului de la malul mării, iar acum rămâne de văzut dacă vor exista multe familii care se vor mai debranşa de la CET şi vor alege să îşi monteze centrale care funcţionează cu gaz.



Mai mult decât atât oamenii se plângeau de mult timp de preţul ridicat al gigacaloriei şi îşi exprimau nemulțumirile pe reţelele de socializare sau în diferite grupuri pe unde îşi petreceau timpul.



Ieftinirea gigacaloriei vine aşadar ca o veste incredibilă pentru oamenii racordați la sistemul public de termoficare din Constanţa, care pot economisi astfel ceva bănuți pe care să-i folosească cel mai probabil în alte scopuri.



„Știm că în continuare sunt probleme, însă acestea se vor opri în scurt timp”



„Acesta este începutul scăderii prețurilor gigacaloriei la Constanța. Am finalizat prima etapă de înlocuire a rețelelor și suntem în stadiu avansat cu etapele II și III. Mă bucur că am reușit să dăm o veste bună constănțenilor și să venim în sprijinul lor cu scăderea prețului gigacaloriei, care este o ieftinire deloc neglijabilă pentru această iarnă. Știm că în continuare sunt probleme, însă acestea se vor opri în scurt timp, odată cu înlocuirea tuturor rețelelor de transport a agentului termic. Aceasta a fost cea mai bună alegere pentru orașul nostru“, a declarat primarul Vergil Chițac.



Amintim că prima etapă, care vizează reabilitarea și modernizarea a 21,605 km tronsoane de rețea termică din magistrala I (Bld. 1 Mai și Bld. Alexandru Lăpușneanu) și breteaua de legătură între cele două magistrale, a fost finalizată. Valoarea proiectului este de aproximativ 115 milioane de lei, dintre care 97 milioane sunt fonduri eligibile.



Etapa a II-a vizează reabilitarea tronsoanelor de rețea termică primară din magistrala II de termoficare, ce însumează 12,7 km de traseu (25,43 km conducte). Pornim de la CET – Str. Cumpenei, Dezrobirii, Soveja și străzile adiacente, zona Tomis Nord. Valoarea proiectului este de aproximativ 116 milioane de lei, dintre care 97,8 milioane sunt fonduri eligibile. Procentul realizat în acest moment este de 45%.



Etapa a III-a are ca obiectiv zona centrală a orașului și vizează reabilitarea a 4,03 km traseu de conducte primare aferente a trei tronsoane de rețea termică primară și 3,02 km traseu de conducte secundare pentru 11 puncte termice. Valoarea proiectului este de aproximativ 52 milioane de lei, dintre care fonduri nerambursabile în valoare de 43 milioane de lei. Procentul realizat este 75%.



Etapa a IV-a are ca obiectiv general reabilitarea unor rețele/ramuri termice secundare, aferente a 12 puncte termice în lungime de aproximativ 23 km. Luna aceasta a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor și a fost emis ordinul de începere.



De asemenea, Primăria Constanța pregătește alte două proiecte care să vină în continuarea celor care se derulează în prezent și care vor fi depuse pentru implementare cu fonduri europene după deschiderea unui nou apel de proiecte.