Situaţia alunecărilor de teren la Cumpăna, în atenţia autorităţilor! „Alte 17 imobile ar trebui evacuate!”

Declarațiile au avut loc în urma unei ședințe CJSU, în care, pe ordinea de zi, este prevăzută informarea membrilor cu privire la situația actuală a alunecării de teren din comuna Cumpăna de pe malul Canalului Dunăre Marea-Neagră. Pe lângă prefect au mai participat Cristian Amarandei, din partea ISU Dobrogea, Cosmin Sava, din partea ISC, și Adrian Florea, director tehnic RAJA.„Am convocat o întâlnire a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru a face o informare în legătură cu surparea malului canalului din comuna Cumpăna. Vineri am avut o întâlnire de lucru în cadrul căreia a fost prezentă și doamna primar, Mariana Gâju. La sfârșitul anului trecut lucrările de consolidare au fost suspendate. În 2019 a fost adus la cunoștința Instituției Prefectului apariția unei alunecări de teren. Au fost alocate fonduri, au existat expertize, 7 locuințe au fost evacuate și au fost demarate lucrările pentru consolidarea malului. Din lipsa resurselor financiare lucrările au fost suspendate. În luna august 2021 am adoptat o hotărâre pe două paliere. Efectuarea unei expertize care să ne spună dacă acea zonă de protecție trebuie mărită sau dacă lucrările demarate pot continua conform proiectului inițial. Expertiza a relevat mai multe probleme. Cauzele au fost unele de natură antropică. Tot ceea ce s-a construit acolo a afectat. Din măsurătorile efectuate la fața locului au constatat că alte 17 imobile ar trebui evacuate. Pe întreg parcursul anului 2022 lucrările au continuat. Este un mal foarte abrupt care pune în pericol și viața celor care lucrează acolo. Există un bazin colector de ape uzate care fără să fie desființat pune în pericol malul. Aflându-ne în aceasta situație am considerat necesar să convocăm această ședință astfel încât lucrările să poată să fie redemarate. Este vorba despre 97 de locuințe aflate în aria de siguranță. Acolo nu este posibilă efectuarea de săpături sau de lucrări. Cam aceasta este situația”, a declarat prefectul Silviu Coşa.Directorul tehnic RAJA, Adrian Florea, a intervenit cu câteva aspecte tehnice despre situaţia care există pe malul Canalului Dunăre Marea-Neagră„Legat de problema aceasta doresc să fac mai multe precizări. În zona menționată UAT Cumpăna a executat un sistem de canalizare pus la dispoziție de guvernul norvegian. Pe strada Dunării există un colector de canalizare principal care deservește o zonă destul de mare în care sunt 700 de imobile. Apa uzată este transportată spre stația de epurare. Acest colector, odată cu alunecarea de teren, a fost afectat. Am luat măsuri de menținere a lui în funcțiune. Am executat o conductă de refulare. După expertiza făcută s-a solicitat în mod expres demolarea colectorul din strada Dunării. Oamenii vor continua să folosească apa. Sunt racordați în continuare. Acesta este motivul pentru care se impune sistarea lucrărilor până UAT Cumpăna reușește să facă toate demersurile care sunt necesare”, a precizat Adrian Florea.La rândul său, Cosmin Sava, director ISC, a oferit detalii despre riscul care există ca malul canalului să se prăbuşească. „Din cauza acelei canalizări, lucrările nu pot avansa. S-a efectuat un plan de acțiune, iar Inspectoratul a urmărit măsurile dispuse până la punerea în siguranță a cetățenilor. Există pericolul ca malul să se prăbușească dacă nu va fi implementat un nou sistem de canalizare. Casele din perimetrul de siguranță nu sunt toate în pericol. Expertul a spus că perimetrul este momentan asigurat”, a concluzionat Cosmin Sava.