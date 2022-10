UPDATE.Live Text / Se stabilește Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța între 2021-2027

Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC) prezintă împreună cu Consiliul Județean Constanța (CJC), Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027.













La eveniment participă președintele CJC Mihai Lupu, prefectul județului Constanța Silviu Coșa și președintele Asociației de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța Ana Maria Vătămanu.







La eveniment este prezent și secretarul de stat Laszlo Borbely.







De asemenea mai sunt prezenți primarul orașului Ovidiu, George Scupra, viceprimarul Constanței Ionuț Rusu, dar și primarul comunei Gârliciu Anica Tufă.







UPDATE

Au mai ajuns și primarul constanței Vergil Chițac și patronul echipei de fotbal Farul, fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi dar și primaul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, viceprimarul Florin Cocârgeanu și președintele CJC, Petre Enciu.







Mesajul lui Nicolae Ciucă rostit de Mircea Budean, șeful cancelariei premierului: "Vă felicit pentru finalizarea acestui document important care este integrat strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 2030. Trebuie să valorificăm resursele naționale. Soluțiile sunt orientate în aceste direcții. Am alocat peste 90 de miliarde de lei pentru investiții. Am operationalizat planul național de redresare și rezilierea și am semnat contracte de finanțare de interes pentru cetățeni. Infrastructura, servicii publice și altele. Județul Constanța este beneficiar al multora dintre aceste proiecte. Unul din cele 9 proiecte este pentru Constanța. Este vorba de construirea unei noi linii electrice aeriene. Oferim finanțare de 45 de miliarde de euro din care 35 sunt fonduri europene nerambursabile. Constanța va fi beneficiar direct al acestor investitii. Succesul lor este garantat. Constanța este un bun exemplu de mobilizare. Sub aspect de mediu mare parte din biodiversitatea României se datorează Constanței. Guvernul României vă este alături. Va stam la dispoziție oricând. Rămâneți deschiși și răspundeți așteptării mediului de afaceri și al cetățenilor"







Marin Țole, secretar de stat Ministerul Dezvoltării: "Vă multumesc ca sunteți aici. Mă bucur să fiu în rândul dumneavoastră având în vedere faptul că aici reprezintă ce este mai important și mai bun în județul Constanța. Ministerul Dezvoltării a fost intotdeauna alaturi de dumneavoastră. Noi susținem dezvoltarea teritorială la nivelul județelor din România. Apreciem inițiativele autorităților publice. Salutam demersul CJC care a elaborat strategia de Dezvoltare Durabila pentru 2021-2027. În elaborarea politicilor trebuie facuta in vedere și dimensiunea teritorială. La finalul anului 2020 a fost aprobată agenda teritorială 2030, un viitor pentru toate teritoriile. În ceea ce priveste finanțarea proiectelor pentru perioada aceasta precizăm faptul că Ministerul Dezvoltarii gestionează programe cu finanțare din fonduri europene. Sunt pete 540 de milioane de lei alocate prin PNDL 1. Vin cu Anghel Saligny iar dumneavoastră veți beneficia de peste un miliard de lei. Suntem alături de constănțeni"







Laszlo Borbely: "Imi face mare placere să revin aici. Am o anumită vechime începând din 1990 din a dialoga cu administrațiile publice din țară. Constanța este o zonă mirifică. Ce facem cu ea? Cum ne închipuim această zona o zonă dezvoltată durabil? Sunteți primul județ din România care are o astfel de strategie pana în 2027 și sper că vom avea posibilitatea să ne mai întâlnim să vedem cum se implementează această strategie. Această dezvoltare este un spirit. O viziune. Trebuie să luam decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. A trebuit să concepem o strategie. Avem nevoie de toată lumea. Avem un plan de acțiune pe care l am finalizat în iunie. Avem guvernul României, avem un consiliu consultativ, deci stăm bine. Avem o coaliție parteneră cu peste 100 de entități din mediul privat. Avem nuclee care ne-au ajutat enorm. Saptamaâa viitoare primii experți din Dezvoltare Durabilă vor fi primii 160 care termina un curs post universitar. Noi vrem să dovedim că suntem buni. Suntem buni. Avem una din cele mai frumoase țari din Europa. Trebuie să fim mai pozitivi și să construim o societate durabilă"



Mihai Lupu: "În momentul când te angajezi să reprezinți oamenii și le ceri votul, trebuie să le exprimi voința și capacitatea ta de a mnageria un lucru. Ca toate aceste lucruri să se întâmple ai nevoie de o evaluare clară. Avem nevoie de oameni înțelepți și de lideri.Ca să putem să realizăm lucruri, avem nevoie de o strategie bună. Nu trebuia să ne îmbrăcăm doar în vorbe politice. Lumea așteaptă de la noi soluții. Așteaptă anumite direcții care să se întâmple. Ne-am gândit foarte clar cu cine facem această strategie. Vreau să mulțumesc profesorilor universitari care ne-au ajutat. Trebuie să ne bazăm pe experiența oamenilor de afaceri. Ei sunt suportul de dezvoltare. Ei generează dezvoltarea durabilă. Ne trebuie un pilon al educației. Aceasta se face în baza unei legi naționale. S a demonstrat că anumite companii care astăzi suferă înca rezistă. Avem facultatea de medicină care poate să genereze specialiști. Avem multiculturalismul în această zonă care pune în valoare performanța etnicilor noștri. Avem nevoie să stabilim ce avem de făcut. Acest lucru s a realizat prin elaborarea piloților de strategie. În tot acest areal sunt 998 de proiecte dintre care 328 trebuiesc dezvoltate în toate UAT urile din Constanța. Fiecare element din această strategie a fost inclus în miezul strategiei. Am constatat că sunt mulți oameni voioși care nu au fost întrebați niciodată nimic. Prin această strategie avem un document clar și putem să dezvoltam acest județ. Încă ne încălzim cu lemn. încă avem păduri defrișate. Încă mai avem 200 de km de drum de pământ. În județul nostru incă mai sunt 50 de localități care nu au apă curentă. Suntem cel mai expus judet din România. Avem un spital județean care incă rezistă. Trebuie să scoatem în evidență necesitățile acestui judet"



Ana Maria Vătămanu: "Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța și CJC au organizat acest eveniment. Lansăm astăzi strategia de dezvoltare durabilă a județului Constanța pentru 2021-2027. Nu ne-am putea supăra dacă unii dintre noi ar pleca de aici cu o impresie greșită. Am auzit de multe proiecte în ultimii 30 de ani. Dacă toate acestea ar fi fost îndeplinite, noi nu ne-am mai afla aici. Nu este simplu ca după 30 de ani să vii în fața oamenilor și să prezinți o strategie. Nu e simplu să invoci greaua moștenire. Este un act de curaj să le ceri oamenilor să aibă încredere. Oamenii vor să le fie și bine iar timpurile pe care le trăim sunt de departe de a putea fi definite bine. În aceste condiții pe care le știm cu toții, care ar fi calea? Cum am putea să ne îndreptăm către o societate prosperă? Poate că pentru unii pesimismul este la îndemână. Eu cred că in privința vieților noastre avem obligația să vin optimiști. Trebuie să mergem înainte. În vara anului trecut, odată cu lansarea acestei asociații, CJC a pus spre dezbatere publică această strategie. A fost un act provocator. Am avut parte de critici constructive. Pot să vă spun că în ceea ce ma privește totul a meritat. A fost un an de multă muncă. A fost un an al dezbaterilor cu sens și un an pentru o construcție sănătoasă a Constanței. Acesta strategie a fost realizată până la virgulă în acord cu agenda europeană. Dezvoltare Durabilă înseamna grijă pentru mediul înconjurător. Este nevoie de această strategie. Pesimistilor le spun că nu e doar vorba despre o bucată de hârtie. În acest moment Constanța nu are niciun port pescăresc. Vrem să facem unul. Va mulțumesc"