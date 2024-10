În acest moment echipa de candidați USR Constanța pentru alegerile parlamentare depune candidaturile în cadrul Biroului Electoral Municipal. Imediat după depunerea semnăturilor vor avea loc declarații de presă.

Stelian Ion: "Astăzi este o zi importantă. Am depus dosarele de candidatură pentru Parlamentul României. Vreau să le mulțumesc constănțenilor care ne-au oferit încrederea lor. Vreau să le mulțumesc colegilor. Este un moment greu pentru țară. Democrația noastră este pusă în genunchi de o putere care calcă totul în picioare. Elena Lasconi va intra în turul 2 si va câștiga președinția României"

Stelian Ion: "Ani de zile a fost o mascarada a celor de la PSD și PNL. Oamenii au interesul să rămână în frunte. Noi nu ne lăsăm. Suntem singura opțiune pentru a demonta acest sistem ticălos. Pentru că ei subjugă toate instituțiile, îndatoreze România la cote cade nu au mai existat altădată. Ei fură din banii publici. Au tot felul de combinații pe care le fac încontinuu. Vin oameni în mod natural alături de noi. Elena Lasconi se bucură de sprijinul popular masiv. Va fi președintele care va face noi reforme în România. Îi chem pe toți românii să voteze un președinte onest. Nu mai putem respira din cauza lor"

Remus Negoi: "Mare parte din ceea ce doream să transmitem a fost transmis. Vreau să le mulțumesc constănțenilor pentru că ne-au acordat semnături. Au înțeles că USR și Elena Lasconi sunt singurele opțiuni viabile pentru aceste alegeri. Noi am demonstrat că suntem cei mai activi și cei mai implicați în viața politică. Dacă ar fi doar să vorbim poate nu ne-ar crede lumea. Dacă noi suntem aici este pentru că sunt oameni implicați în domeniile lor. Și-au asumat candidaturile"

Stelian Ion: "Cred că vom avea de la 3 parlamentari în sus. Mesajul celor de la PNL îl primesc cu mari rezerve și cu semne mari de întrebare pentru că este ipocrit atâta vreme cât nu e însoțit de fapte. Dacă sunt atât ne nemulțumiți de gravitatea cu care Ciolacu a făcut ce a făcut în România, ar trebui să iasă de la guvernare și să semneze moțiunea de cenzură. Nu o fac însă. Sunt lipiți ca timbrul de plic de PSD. Se pot schimba lucrurile după alegeri. Într-o altfel de structură se poate purta un dialog, dar la cum arată lucrurile acum este imposibil"

Stelian Ion: "Nicolae Ciucă nu are șanse să intre în turul 2. Nu are cum să câștige președinția României. Ar fi grav să se întâmple asta pentru că nu înțelegem ce spune acest om. Nu are vorbele la el. De la Revoluție încoace electoratul de dreapta a votat altceva decât partidele comuniste. Elena Lasconi are forța și șansele reale să bată PSD-ul. Noi o promovăm pe Elena Lasconi"