Stelian Ion: "Vrem să vă prezentăm noua echipă de conducere a filialei USR municipiul Constanța. Pe 13 iulie s-au organizat în cadrul filialei municipale USR Constanța alegeri pentru conducerea acestei filiale. Alegerile au fost convocate de către Florin Cocargeanu, fostul președinte al filialei municipale Constanța. Era un mandat în curs de derulare însă Florin a anunțat că după aceste alegeri intenționează să se retragă pentru că vrea să se concentreze pe activitatea din Consiliul Local. El a muncit foarte mult, s-a implicat și îi mulțumim pentru acest lucru. Am onoarea să îl prezint pe George Gima, noul președinte al filialei municipale USR Constanța. Este un tânăr bine pregătit, dinamic și sunt convins că va duce filiala cu câteva trepte mai sus"George Gima: "Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Avem o echipă puternică alături de noi. Avem și doi vicepreședinți. Florin Cocargeanu și Loredana Timofte. Avem o echipă cu oameni foarte pregătiți. Asta este filosofia noastră. Să aducem lângă noi oameni cât mai diverși. Trebuie să ajungem la un electorat divers. Vorbesc de oameni care lucrează în diferite domenii de activitate. Avem o misiune foarte clară. Sunt două campanii care urmează. Noi ne-am desemnat candidatul pentru alegerile prezidențiale. Este Elena Lasconi care este pregătită să acceadă în turul 2. Și noi o vom ajuta de aici de la Constanța să câștige aceste alegeri. Sunt convins că și de această dată orașul nostru va fi la înălțime"Stelian Ion: "Este foarte important ca toți constănțenii să vadă ce avem în fața noastră și să ne mobilizăm. Aceste două partide care țin România pe loc nu mai pot fi la conducere. Toți colegii o vom susține pe Elena Lasconi. În 2028 ne-am propus să câștigăm Primaria Constanța"Stelian Ion: "Nu pot să vorbesc despre chestiuni interne. Nu vreau să ies în față cu lucruri interne. Există mecanisme statutare pentru a rezolva fiecare nemulțumire a oricărui membru al nostru. O perioadă lungă de timp USR a pierdut foarte mult unele lupte interne. Mai ales acele lupte care au fost scoase în afara partidului de către unii colegi. Se poate rezolva tot. Ceea ce mă îngrijorează este că uneori unii colegi aleg să dea pe surse unele informații neasumat. Multe dintre ele eronate. Aceste informații slăbesc întreaga echipă. Asemenea derapaje sunt inacceptabile. În istoria acestui partid au existat persoane nemulțumite. Nu este o chestiune care să fie anormală. Să oferi adversarilor niște informații eronate este o mare problemă. Am văzut că avem în partid un susținător al domnului Florin Mitroi sau unii care l-au susținut pe Mircea Geoană. Iulian Călin de exemplu a trecut pe sub radar și a fost ales în Consiliul Local. El îl susținea de fapt pe Vergil Chițac. Prezența lui George Gima îmi dă motive să fiu optimist. Vom aborda foarte puternic alegerile prezidențiale"Stelian Ion: "În acest moment este o resetare a filialei. Formula pe care o vedeți în fața dumneavoastră este cea câștigătoare. După alegerile din 9 iunie ne-am spus punctul de vedere. Am fost cu toții dezamăgiți de faptul că nu am reușit acest lucru. Dar vedem ceea ce s-a întâmplat în întreaga țară. Trebuie făcută o analiză mai largă. La nivel local dar și la nivel central. Rezultatele au fost neașteptat de slabe. PSD și-ar dori foarte mult ca eu să fac un pas în spate. Colegii din USR m-au susținut și mă susțin în continuare. În 2028 trebuie să câștigăm Primăria Constanța. Dar nu știu dacă voi candida eu. Vom face sondaje și va candida cel care este cel mai bine pregătit. Până atunci nu s-a luat decizia cine va candida la parlamentare. Este o posibilitate să candidez"George Gima: "Eu sunt implicat de cinci ani de zile în politică. Poate că nu am fost vocal dar nu știu dacă asta este neapărat o calitate. Am studiat politica la Institutul de Politică din Paris. Teoria fără practică este egală cu zero. Am lucrat alături de Stelian Ion în Ministerul Justiției. A fost o primă funcție politică pe care am avut-o. Urmează două campanii dintre care una crucială pentru România. Trebuie să decidem pe ce drum vrem să mergem. De foarte mulți ani, noi, USR, la Constanța, ne luptăm cu cele două mari partide pe care le știți deja. Asta nu este puțin lucru. Stelian Ion a fost ales vicepreședinte al USR. Nu este puțin lucru. Elena Lasconi își propune să câștige alegerile prezidențiale și noi o vom ajuta. Eu îmi propun să contribuim cu scorul pe care îl vom avea în Constanța la rezultatul pe care îl va obține Elena Lasconi. Ne propunem să creștem și această filială. Nu vrem să ne batem cu cele două partide, vrem să fim peste ele. Elena Lasconi este primar USR. Are o meserie în spate. Dacă ne uităm la alte state vedem că își aleg oameni care să fi făcut ceva în câmpul muncii, nu doar politicieni. Nu putem spune că voi candida. Vedem după alegerile externe"George Gima: "Eu sunt un om axat pe rezultate și cred că aici în Constanța vom obține un scor foarte bun pentru prezidențiale. Avem consilieri locali și domeniile pe care ne axăm sunt cele care reies din sondaje și din discuțiile pe care le-am avut în ultimii doi ani de zile cu cetățenii municipiului Constanța"