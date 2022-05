Una dintre principalele utilizări ale apei oxigenate este cea de înălbitor natural. Astfel, în timp ce hainele se înmoaie, nu trebuie decât să adăugați o cană de apă oxigenată, lichidul fiind util pentru a îndepărta petele de sânge. Aplicați apă oxigenată direct pe haine, iar petele vor dispărea imediat. Totodată, dacă picioarele și unghiile degetelor sunt afectate frecvent de ciuperci, remediați problema cu un amestec preparat din părți egale de apă oxigenată și apă obișnuită. Înmuiați-vă picioarele în acest amestec, timp de câteva minute, în fiecare noapte, apoi uscați-le bine.





În același timp, peroxidul de hidrogen este o alternativă eficientă și ieftină a apelor de gură tradiționale, deși multe persoane nu cunosc acest beneficiu. Pe lângă faptul că acest lichid poate dezinfecta cavitatea bucală, el nu produce iritații și este util pentru a trata inflamațiile, inclusiv aftele și ulcerațiile bucale. Pentru a obține aceste beneficii, aveți nevoie de apă oxigenată nediluată, care va fi aplicată direct pe sursa durerii sau a infecției. De asemenea, puteți amesteca puțină apă oxigenată cu o cantitate egală de apă. Imediat după aceea, faceți gargară cu acest lichid timp de câteva secunde.





Apa oxigenată este un dezinfectant, înălbitor și antiseptic extrem de util în gospodărie, dar și pentru sănătate și frumusețe. Cunoscută și sub denumirea de peroxid de hidrogen (H2O2), aceasta are o mulțime de proprietăți benefice utile. Specialiștii spun că, deși este toxică dacă este utilizată în cantități ridicate, apa oxigenată are proprietăți dezinfectante și antiseptice puternice. Acest lichid este deseori inclus în produsele cosmetice, în special în cele destinate îngrijirii părului. Fiind un produs dezinfectant, înălbitor și antiseptic, peroxidul de hidrogen poate fi întrebuințat în mai multe moduri în gospodărie. De exemplu, soluțiile cu apă oxigenată 5% (sau mai puțin) sunt utile pentru a trata rănile minore. Dacă este vorba despre o tăietură, îmbibați puțină vată în acest lichid și presați-o ușor pe regiunea afectată.