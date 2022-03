Avocado, indispensabil pentru cei care își doresc o viață sănătoasă

În principiu, avocado este un aliment indispensabil pentru oricine vrea să aibă o viață sănătoasă, fructul oferind o listă vastă de nutrienți esențiali, inclusiv fibre, vitamine, potasiu și altele. Este bogat în acid folic, un element esențial în timpul sarcinii, care contribuie la dezvoltarea bebelușului. Apoi, este o sursă bogată de vitamina C, un important antioxidant, care ajută la prevenirea cancerului, a bolilor cardiovasculare și a altor boli degenerative, precum maladia Alzheimer (pierderea memoriei) sau demența. Pentru cei care nu știu, conține cantități mari de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și vitamina E, esențială pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului nervos. Consumul acestui fruct este benefic inclusiv pentru ochi, deoarece vitamina E absoarbe razele ultraviolete ale soarelui, protejând retina. Acest fruct protejează ochii și de efectele bolilor degenerative.





Mulți specialiști susțin că un consum moderat de avocado poate accelera metabolismul și chiar ține sub control nivelul de grăsimi din sânge. Deci, acest fruct vă poate ajuta să pierdeți câteva kilograme. În plus, fructul are o mulțime de proprietăți nutritive. Totodată, avocado ține sub control nivelul de colesterol (HDL), prelungește senzația de sațietate și ameliorează constipația datorită conținutului său ridicat de fibre. În același timp, acesta are proprietăți detoxifiante care țin sub control nivelul de zahăr din sânge.