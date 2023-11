Ce puteți mânca seara, fără a acumula kilograme în plus

Este un lucru bine știut, că mesele târzii vă pot aduce kilograme în plus, deoarece caloriile acumulate seara se depun mai mult decât cele din timpul zilei. În plus, amatorii meselor nocturne preferă să mănânce alimente bogate în calorii. Specialiștii spun că există, totuși, alimente pe care le puteți mânca liniștiți înainte de culcare.De exemplu, fructele sunt bogate în fibre și pot controla senzația de foame. În plus, fructele proaspete conțin o mare cantitate de apă, astfel că vă veți sătura destul de repede cu puține calorii. Cele mai indicate fructe înainte de culcare sunt bananele, deoarece conțin triptofan, un aminoacid care vă ajută să vă liniștiți și să dormiți mai bine. Alte fructe bogate în fibre sunt portocalele, perele, merele și fructele de pădure, precizează doc.ro.În același timp, legumele au același efect ca și fructele, deoarece și ele conțin o cantitate importantă de apă și fibre. Fasolea, lintea, mazărea și broccoli sunt surse importante de fibre. Cartofii și soia au același efect ca bananele deoarece conțin triptofan. De asemenea, lactatele degresate sunt foarte bune în curele pentru slăbit, datorită calciului care stimulează metabolismul și arde grăsimile, ducând în acest fel la scăderea în greutate.