Coriandrul ajută la buna funcționare a sistemului digestiv

Pentru cei care nu știu, consumul de coriandru, pe post de condiment adăugat în mâncare sau sub formă de infuzie, ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal, datorită proprietăților antispasmodice. De obicei, mirodenia la care facem referire este folosită în întreaga lume pentru condimentarea mâncărurilor, însă în anumite regiuni ale lumii este un ingredient principal în numeroase preparate. Toate părțile componente sunt comestibile, dar frunzele sunt cel mai des folosite datorită aromei lor puternice. Poate fi consumat în diverse moduri, cel mai comun fiind prin ingerarea frunzelor, dar și prepararea unui ceai este o opțiune la fel de binevenită. Specialiștii susțin că această plantă posedă proprietăți curative, utile în medicina alternativă, întrucât aceasta este bogată în uleiuri care ajută la buna funcționare a sistemului digestiv. Apoi, stimulează pofta de mâncare, atunci când pierderea apetitului se datorează unei afecțiuni digestive și reglează nivelul pH-ului din stomac, când există un dezechilibru. De asemenea, planta prezintă multe beneficii nutriționale, fiind extrem de bogată în vitaminele A, B, C, E și K. În plus, conține și cantități mari de minerale, cum ar fi potasiu și fier.