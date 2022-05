Fiți atenți la relația de cuplu! Nu fiți părinții partenerului vostru!

O astfel de persoană simte că are o mare sarcină mintală. Îi pasă să vă reamintească ce trebuie să luați înainte de a pleca de acasă, să organizeze întâlniri, să țină cont de ceea ce trebuie să cumpărați. De asemenea, ține în minte toate angajamentele, obligațiile și nevoile și are grijă de ele ca și cum ar fi o secretară sau un asistent, toate cu scopul aparent de a vă ușura viața.



Ce-i mai interesant, începe să ia deciziile pentru cel de lângă el, de la hainele pe care le poartă, până la clienții cu care lucrează ceilalți sau cum își petrec timpul liber. În același timp, pun în balanță gusturile, atitudinile și acțiunile partenerului de viață. Pare că vrea să îl educe și folosește un ton care nu corespunde unei conversații cu un alt adult. În plus, nu există echilibru sau reciprocitate, deoarece celălalt face practic totul.

Un cuplu trebuie să fie compus din doi parteneri egali, dar dacă unul îl supraprotejează pe celălalt, îl direcționează sau îl critică, există o dinamică disfuncțională. Specialiștii spun că, de fapt, un astfel de partener se comportă ca un părinte și mai devreme sau mai târziu vor apărea nemulțumiri și conflicte în relația celor doi. Prin urmare, trebuie să înțelegeți fenomenul și cum îi puteți pune capăt. Problema este că această dinamică distorsionată poate funcționa în ambele direcții şi atât bărbații, cât și femeile pot simți și acționa ca și cum ar fi părinții partenerului. Din păcate, acest tip de comportament este atât de înrădăcinat și normalizat, încât este adesea este dificil să vă dați seama de greșeala pe care o faceți. Totuși, consecințele sunt importante.