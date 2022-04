Limonada cu castravete, ghimbir şi mentă vă modelează silueta

Dacă este o zi călduroasă, puteţi adăuga câteva cuburi de gheaţă în limonadă. Turnați limonada într-o sticlă şi beți-o pe tot parcursul zilei. Graţie conţinutului lor ridicat de apă (circa 96%), castraveţii sunt minunaţi dacă vreți să slăbiți, să preveniți obezitatea, să vă detoxifiați organismul şi să eliminați inflamaţiile. Rețineți un lucru! Castraveţii nu sunt recomandaţi celor care suferă frecvent de probleme gastrice, cum ar fi diareea sau gazele intestinale. Această legumă este, însă, foarte sănătoasă şi, dacă vreți să vă protejați mucoasa şi flora intestinală, nu ezitați să o consumați. La rândul său, ghimbirul are proprietăţi antiinflamatoare excepţionale. Această plantă este foarte utilă în tratarea artritei şi a problemelor digestive şi respiratorii și, în plus, are numeroase proprietăţi medicinale. Ultimul ingredient, menta este cea care acţionează ca agent antispasmodic în tractul digestiv şi poate ameliora durerea, reduce inflamaţiile de la nivelul pielii şi al mucoaselor şi curăţă sistemul respirator.





Limonada făcută acasă nu este doar gustoasă, dar mai ales sănătoasă, iar cea cu castravete, ghimbir şi mentă este o băutură care vă menține hidratați și vă poate chiar ajuta să scăpați de kilogramele în plus. Aveți nevoie doar de câteva ingrediente: doi litri de apă, un castravete, o lămâie, o linguriţă de ghimbir proaspăt ras, zece frunze de mentă. Începeți prin a decoji castravetele, pe care îl tăiați în felii subţiri, apoi puneți-l într-un recipient cu apă. Adăugați şi lămâia, tăiată tot în felii subţiri, ghimbirul ras şi frunzele de mentă şi lăsați amestecul în frigider timp de şase ore, de preferabil peste noapte.