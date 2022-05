Magnetoterapia, alternativă la acupunctură. La ce folosește terapia

În plus, magnetoterapia activează întregul sistem hormonal, reuşind să trateze tulburările menstruale, frigiditatea şi impotenţa. Magnetoterapia se poate face în mai multe moduri. Una dintre modalităţile clasice este culcarea pacientului, timp de 30 - 40 de minute, pe o saltea pe care sunt fixaţi magneţii. În tot acest timp, pacientul simte furnicături, senzaţia de frig sau căldură, dar niciodată disconfort.





O altă modalitate este aplicarea unor tălpici cu magneţi, care vor fi purtaţi în picioare timp de 6 - 8 ore. Dacă afecţiunea cuprinde organele situate de la nivelul ombilicului în sus, magneţii vor fi aplicaţi pe palme. Dacă vorbim despre o afecţiune situată în partea de jos a corpului, magneţii vor fi aplicaţi pe picioare. De obicei, magneţii pot fi aplicaţi şi pe punctele de acupunctură. Medicii spun că întotdeauna există o legătură între univers şi organismul nostru. Spre exemplu, de multe ori am auzit despre persoane care au o sănătate precară în perioadele de lună plină. Explicaţia este simplă - în astfel de perioade, toate activităţile organismului se intensifică





Fiecare organism are un câmp electromagnetic care se află în deplină concordanţă cu mediul înconjurător. Tocmai de aceea, atunci când vremea de afară suferă modificări şi organismul nostru le resimte şi se produce un dezechilibru care favorizează apariţia bolilor. Există, însă, terapii care restabilesc acest echilibru şi redau starea de bine. Magnetoterapia este una dintre ele. Pare greu de crezut, dar magneţii chiar ne pot da o sănătate de fier.Specialiștii susțin că magnetoterapia este o alternativă la acupunctură. În plus, are avantajul că nu este dureroasă. Este utilizată pentru o gamă variată de afecţiuni: nevralgii, lumbago (dureri la muşchii din regiunea lombară), inflamaţii ale tendoanelor, traumatisme lejere şi entorse, artroze, reumatism cronic degenerativ, obezitate, nevralgii faciale, Zona Zoster, migrene, poliartrite reumatoide, calculi biliari şi renali, hipertensiune, afecţiuni bucale, ale tractului digestiv, constipaţie, afecţiuni ale prostatei, parazitoze.