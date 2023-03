Metode de tratare a anemiei feriprive la femei

Fierul este un mineral indispensabil proceselor biologice umane.La o persoană normală, conţinutul total al fierului tinde să rămână în limite normale, însă pierderile de fier trebuie compensate prin absorbţia fierului din alimentaţie. Medicii specialişti spun că fierul este absorbit din intestinul subţire sub formă de fier hemic şi fier feros (Fe2+), absorbţia fiind influenţată de aciditatea gastrică.La femei, incidenţa anemiei este mai crescută decât în cazul bărbaţilor, din cauza pierderii lunare de sânge prin menstruaţie. Anemia prin deficit de fier (anemia feriprivă), la adolescente, femei tinere şi la femeia înainte de menopauză, se asociază cu pierdere de fier la menstruaţie, sarcină şi lactaţie.„Anemia prin deficit de fier, determinată de nivelul scăzut al fierului din organism, se asociază frecvent cu hipermenoree (menstruaţie abundentă). Dacă deficitul de fier este destul de grav, poate provoca anemie ce poate duce la probleme serioase, mai ales la femeile însărcinate. Cel mai simplu, sigur şi ieftin tratament este Fe administrat oral. Administrarea de suplimente de fier şi consumul de alimente bogate în fier pot corecta majoritatea cazurilor de anemii din lipsa de fier. Medicamentele se iau de obicei o dată sau de două ori pe zi. Pentru a beneficia foarte mult de efectul lor, este recomandat să se ia împreună cu vitamina C (acid ascorbic) sau suc de portocale. Vitamina C ajută la absorţia în organism a fierului”, a declarat dr. Elena Ghiţă, medic specialist hematologie, competenţă ultrasonografie generală.