Oțetul de cocos are efecte uimitoare asupra organismului

Seva de nucă de cocos este plină de aminoacizi esenţiali, vitamina B şi C, probiotice, prebiotice, fosfor, fier, potasiu, sulf, bor, zinc, cupru şi mangan. În plus, are un indice glicemic foarte scăzut şi un Ph aproape neutru. Specialiștii susțin că, datorită acestei compoziţii, oferă o mulțime de beneficii. În primul rând, este recomandat diabeticilor, deoarece menţine glicemia la un nivel scăzut. Apoi, este indicat pentru pierderea în greutate, pentru că joacă un rol important prin scăderea apetitului. La rândul său, acidul acetic induce saţietatea pentru a ajuta la pierderea în greutate, iar probioticele şi enzimele sale susţin digestia şi sănătatea tractului gastrointestinal. Totodată, efectele antibacteriene şi antimicrobiene îl fac util în tratamentul rănilor, îmbunătăţind în acelaşi timp sistemul imunitar. Concentraţia sa mare de aminoacizi îmbunătăţeşte procesele metabolice care generează hemoglobina, iar mineralele menţin tensiunea arterială la niveluri optime şi îmbunătăţesc sănătatea inimii.





Puțină lume este conștientă de efectele miraculoase ale oţetului de cocos, care nu doar că îi furnizează organismului o mulțime de vitamine, minerale şi aminoacizi, dar, pe deasupra, îmbunătăţește sănătatea corpului. De obicei, este produs din seva cocotierilor sau din apă de cocos. În orice caz, proprietăţile sale sunt multiple şi foarte sănătoase. Despre cel din sevă se spune că ar conţine nutrienţii plantei şi ai solului, deoarece seva sau tuba este extrasă din partea superioară a copacilor de cocos, chiar acolo unde se nasc florile şi nucile de cocos. Substanţa este scoasă şi trecută printr-un proces de fermentaţie. Acesta durează între 45 şi 60 de zile, fără filtrare sau încălzire. Culoarea lichidului obţinut variază de la limpede la un maro foarte intens, în funcţie de gradul de maturare. Faptul că există resturi pe fundul sticlei indică un oţet de calitate.